Чистый четверг встречают православные верующие 28 апреля

Новости Беларуси. Сегодня у православных «Великий четверг». В народе его еще называют «Чистым». За три дня до Воскресения Христова верующие вспоминают Тайную вечерю, предательство Иуды. Это день, когда Христос совершил обряд омовения ног своим ученикам и установил таинство причастия. Считается, что это время духовного и физического очищения.

Сергий Гордун, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Мы действительно в этот день очищаемся, но очищаемся духовно. Каждый день каждый человек должен понимать, что должен служить ближним. Господь дал нам такой пример.

Православные верующие:

Мы православные – для нас это большой праздник.

Мы должны очистить свою душу, причаститься, вспомнить и совершать благие дела.

Начиная с «Великого четверга» принято готовиться к Пасхе. В этот день верующие приводят в порядок дом, красят яйца и пекут куличи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.