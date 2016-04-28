80 футбольных полей: крупнейшая в Беларуси солнечная электростанция появится в Брагинском районе

Новости Беларуси. Крупнейшая в Беларуси солнечная электростанция начнет работать уже этим летом. Комплекс будет построен компанией «Велком» и расположится в Брагинском районе на территории, размером с 80 футбольных полей. Мощность солнечного парка – рекордная для отечественных гелиоустановок – более 22-х мегаватт. Для сравнения, этого достаточно для обеспечения работы всей вечерней подсветки Минска. Подробнее о перспективах развития альтернативной энергетики в Беларуси — в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Винчо, СТВ:

Начнем мы с прогноза погоды. Сегодня в Беларуси солнечно. И помимо отличного настроения, белорусское солнце ежечасно дарит тысячи ватт энергии, которую можно использовать.

85 тысяч солнечных панелей на территории, размером с 80 футбольных полей. С солнечным парком в Брагинском районе не сравниться ни одна гелиоустановка в Беларуси. Благодаря компании «Велком» комплекс заработает уже этим летом, когда солнечная активность повысится.

Гельмут Дуз, генеральный директор унитарного предприятия «Велком»:

Это не только позволяет снизить зависимость страны как таковой от ископаемых источников энергии, будь то газ, будь то нефть, уголь или другие источники. Но также и позволяет внести свой вклад в развитие экологии страны.

Неслучайно и месторасположение станции. Компания «Велком» задействовал пострадавшую от Чернобыльской АЭС территорию. Кроме того, на юге Беларуси около 2-х тысяч солнечных часов в год. Для сравнения, это всего на 10 процентов меньше, чем, скажем, в Сочи, куда едут за солнечными ваннами.

Помимо альтернативных технологий, «Велком» предоставит в пользование белорусам новый центр обработки данных. Это бесперебойный канал связи и терабайты хранящейся информации. Задумывается «Велком» и над развитием облачных технологий.

Денис Филазафович, заместитель генерального директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Велком»:

Основной эффект, это все-таки для экономики. Это предоставление сервиса нашим предприятиям, чтобы повышать их уровень конкурентоспособности. И повышать их шансы на выигрыш в конкуренции с внешним миром, в первую очередь.

Крупнейший в стране дата-центр начнет работать в конце этого года. А уже сейчас компания «Велком» запустила новую 3G-сеть в Минске. А войти во всемирную паутину на скоростях 3G практически из любой точки страны белорусы смогут уже в конце года.

Всего в этом году на модернизацию и новые проекты компания «Велком» планирует потратить более 80-ти миллионов евро. Это, по сути, инвестиции в будущее страны. В ее энергетическую безопасность, информационную независимость и инновационные технологии.