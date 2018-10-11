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Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться

11 октября 2018 12:44
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Новости Беларуси. Школа социального бизнеса. В Беларуси реализуют проекты, которые помогают найти работу или обрести новую профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем в центре внимания люди, отнюдь не молодые. Так, только в Гомельской области в результате эксперимента стать востребованными помогли десяткам человек.

У Светланы Свирской три высших образования. Но о том, что чувствует человек, когда его знания становятся не востребованы, знает не понаслышке. В начале 90-х рухнула оборонная промышленность и технологу радиоэлектронного предприятия пришлось стать инженером по охране труда. Понадобились юридические знания, но и этого оказалось недостаточным.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться-1

Светлана Свирская, индивидуальный предприниматель:
Мне было почти 50. Я была в замешательстве: как это специалист с опытом работы и не нужен. Я начала искать работу.

Параллельно с поиском работы Светлана Свирская прошла обучение, психологические тренинги, разработала бизнес-план, выиграла грант и открыла собственный бизнес.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться-4

Светлана Свирская:
У меня уже три организации, которые пользуются моими услугами в области охраны труда. Мы нормально сотрудничаем.

Сегодня профессии устаревают как никогда ранее в истории человечества. Прожить жизнь, получив образование лишь однажды, не получится. Швеи, кассиры, официанты, бухгалтеры, переводчики и авторы печатных СМИ – по мнению футуристов, исчезнут еще до 2030 года. На их смену придут другие профессии.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться-7

Александр Добриян, СТВ: 
Ключевые навыки, которые помогут быть успешным в ближайшем будущем , готовность к переобучению всю жизнь и перемене профессии каждые 10 лет. И это будущее уже наступило.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться-10

Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГГТУ имени П.О. Сухого:
Сейчас нужно учиться постоянно на протяжении всей жизни. Приобретать нужно навыки, которые востребованы сегодня на рынке труда.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться-13

Американка Мэриан Райх рассказывает об опыте Детройта. Этот некогда почти двухмиллионный центр автомобильной промышленности к 2014 году превратился в город-призрак с населением втрое меньше. Город-банкрот, пострадавший от упадка автомобильной отрасли, сегодня возрождает именно инициатива простых жителей.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться-16

Мэриан Райх, исполнительный директор компании:
В Детройте все люди работают над тем, чтобы возродить город. Этому способствует социальное предпринимательство. Все социальные проблемы, включая безработицу и проблемы бедности, решаются за счет предпринимательской инициативы.

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться-19

Богатый опыт переориентации экономики мегаполиса сегодня полезен по всему миру. При переходе от индустриальной к цифровой эре отработанные алгоритмы полезны и белорусам. Заокеанский опыт развития социального предпринимательства уже активно внедряется в Гомеле.

# Безработица # общество # Александр Добриян # Юрий Колесник # Мэриан Райх # Фотофакт

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