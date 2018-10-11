Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться

Новости Беларуси. Школа социального бизнеса. В Беларуси реализуют проекты, которые помогают найти работу или обрести новую профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем в центре внимания люди, отнюдь не молодые. Так, только в Гомельской области в результате эксперимента стать востребованными помогли десяткам человек. У Светланы Свирской три высших образования. Но о том, что чувствует человек, когда его знания становятся не востребованы, знает не понаслышке. В начале 90-х рухнула оборонная промышленность и технологу радиоэлектронного предприятия пришлось стать инженером по охране труда. Понадобились юридические знания, но и этого оказалось недостаточным.

Светлана Свирская, индивидуальный предприниматель:

Мне было почти 50. Я была в замешательстве: как это специалист с опытом работы и не нужен. Я начала искать работу. Параллельно с поиском работы Светлана Свирская прошла обучение, психологические тренинги, разработала бизнес-план, выиграла грант и открыла собственный бизнес.

Светлана Свирская:

У меня уже три организации, которые пользуются моими услугами в области охраны труда. Мы нормально сотрудничаем. Сегодня профессии устаревают как никогда ранее в истории человечества. Прожить жизнь, получив образование лишь однажды, не получится. Швеи, кассиры, официанты, бухгалтеры, переводчики и авторы печатных СМИ – по мнению футуристов, исчезнут еще до 2030 года. На их смену придут другие профессии.

Александр Добриян, СТВ:

Ключевые навыки, которые помогут быть успешным в ближайшем будущем , готовность к переобучению всю жизнь и перемене профессии каждые 10 лет. И это будущее уже наступило.

Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГГТУ имени П.О. Сухого:

Сейчас нужно учиться постоянно на протяжении всей жизни. Приобретать нужно навыки, которые востребованы сегодня на рынке труда.

Американка Мэриан Райх рассказывает об опыте Детройта. Этот некогда почти двухмиллионный центр автомобильной промышленности к 2014 году превратился в город-призрак с населением втрое меньше. Город-банкрот, пострадавший от упадка автомобильной отрасли, сегодня возрождает именно инициатива простых жителей.

Мэриан Райх, исполнительный директор компании:

В Детройте все люди работают над тем, чтобы возродить город. Этому способствует социальное предпринимательство. Все социальные проблемы, включая безработицу и проблемы бедности, решаются за счет предпринимательской инициативы.