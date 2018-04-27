Как будут оплачивать коммунальные услуги не занятые в экономике трудоспособные граждане? Комментарий Министерства ЖКХ

Новости Беларуси. Правила оплаты за коммунальные услуги теми, кто не занят в экономике, 27 апреля озвучили в Министерстве ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они полностью начнут возмещать расходы за горячую воду с января 2019 года, за газ и отопление – с октября 2019.

Доля оплаты будет рассчитываться просто. К примеру, объем тепловой энергии, затраченной на подогрев воды, разделят на число зарегистрированных в квартире трудоспособных граждан. По полному тарифу безработный оплатит только свою часть. Но и здесь есть нюансы. Полностью будут платить те, кто является официальным плательщиком за услуги. А это собственник, наниматель или арендатор жилья, дольщик, лизингополучатель.

Жанна Попучеева, начальник отдела управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Если трудоспособный гражданин, не занятый в экономике, является членом семьи плательщика, а плательщик – работающий гражданин, то начисление оплаты будут производиться в общеустановленном порядке. Начисление платы производим в отношении граждан, зарегистрированных по месту жительства, то есть регистрация, которая стоит в паспорте, штамп в паспорте. В отношении данного адреса будет рассматриваться вопрос о начислении оплаты. Разобраться с новыми правилами белорусам помогут специальные комиссии, которые формируются в исполкомах. Сейчас основная задача специалистов – составить списки незанятых в экономике трудоспособных граждан. Они появятся уже в конце года. А все попавшие в эту базу получат уведомления до того, как новые правила вступят в силу. То есть такие письма можно ждать примерно в декабре.