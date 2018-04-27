Озвучены правила оплаты ЖКУ не занятыми в экономике гражданами. Кто будет платить полную стоимость?

Новости Беларуси. В Министерстве ЖКХ были озвучены правила оплаты за коммунальные услуги не занятыми в экономике белорусами.

Данные граждане начнут возмещать расходы за горячую воду с января 2019 года, а за газ и отопление – с октября 2019.

Как будет рассчитываться доля оплаты? Например, объем тепловой энергии, который был затрачен на подогрев воды, будет разделен на число зарегистрированных в квартире трудоспособных граждан. По полному тарифу свою часть оплатит только безработный.

Однако полностью сумму будут платить те, кто является собственником, нанимателем или арендатором жилья, а также дольщиком или лизингополучателем.

По информации начальника отдела управления экономики Министерства ЖКХ Беларуси Жанны Попучеевой, если не занятый в экономике гражданин является членом семьи плательщика, который является работающим гражданином, то оплата будет начисляться в общеустановленном порядке.