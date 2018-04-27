Прямой эфир

Озвучены правила оплаты ЖКУ не занятыми в экономике гражданами. Кто будет платить полную стоимость?

27 апреля 2018 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Министерстве ЖКХ были озвучены правила оплаты за коммунальные услуги не занятыми в экономике белорусами.

Данные граждане начнут возмещать расходы за горячую воду с января 2019 года, а за газ и отопление – с октября 2019.

Как будет рассчитываться доля оплаты? Например, объем тепловой энергии, который был затрачен на подогрев воды, будет разделен на число зарегистрированных в квартире трудоспособных граждан. По полному тарифу свою часть оплатит только безработный.

Однако полностью сумму будут платить те, кто является собственником, нанимателем или арендатором жилья, а также дольщиком или лизингополучателем.

По информации начальника отдела управления экономики Министерства ЖКХ Беларуси Жанны Попучеевой, если не занятый в экономике гражданин является членом семьи плательщика, который является работающим гражданином, то оплата будет начисляться в общеустановленном порядке.

Как будет начисляться плата и на сколько она вырастет – читать далее.

# общество # Государственная политика в области занятости

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Швед: «Иностранные специалисты очень активно просят оказать содействие в подготовке их специалистов»
27 апреля 2018 12:16

Андрей Швед: «Иностранные специалисты очень активно просят оказать содействие в подготовке их специалистов»

Как будут оплачивать коммунальные услуги не занятые в экономике трудоспособные граждане? Комментарий Министерства ЖКХ
27 апреля 2018 11:29

Как будут оплачивать коммунальные услуги не занятые в экономике трудоспособные граждане? Комментарий Министерства ЖКХ

До +23°C: с 28 апреля в Беларуси начнётся потепление
27 апреля 2018 10:19

До +23°C: с 28 апреля в Беларуси начнётся потепление