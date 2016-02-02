Жители Якутии сдают серебро на народный «Оскар» для Ди Каприо

Новости России. Жители Якутии намерены презентовать Леонардо Ди Каприо статуэтку, отлитую из золота и серебра.



Преподаватель Арктического государственного института культуры и искусств в интервью агентству «РИА Новости»

рассказала, что акция приурочена Году российского кино.

Татьяна Егорова, организатор акции, преподаватель Арктического государственного института культуры и искусств:

Ди Каприо является символом творческой свободы, человеком, понявшим его предназначение и несущим его в мир.

У нас в регионе кино снимают и кочегары, и дворники, и учителя. Мы считаем, что кино – это массовый вид искусства, направленный на широкого зрителя. Но кинопремии выдают академии – это очень узкий круг специалистов. Мы, как неравнодушные к искусству кино, считаем, что тоже имеем право выдавать свою премию. «Оскар» стал уже нарицательным именем для ряда кинопремий, но наша статуэтка не будет иметь к нему никакого отношения. Мы только начали сбор средств на статуэтку. Эскиз пока находится в разработке, и сумму, которая потребуется на ее создание, мы пока не подсчитали. Уже многие женщины сдают серебро на статуэтку.

Таким нестандартным способом организаторы и участники акции хотят сказать, только с помощью искусства можно объединить людей.

Каким образом статуэтка из Якутии попадет в руки Ди Каприо, пока не знают. Говорят, что когда родилась эта идея, кинолюбители не думали, как будут передавать статуэтку актеру. Но варианты уже есть.