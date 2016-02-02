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Александр Лукашенко направил приветствие участникам Архиерейского собора Русской православной церкви

02 февраля 2016 10:58
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также участникам Архиерейского собора Русской православной церкви в связи с началом его работы. Глава государства выразил уверенность, что в ходе Архиерейского собора будут выработаны важные решения, которые послужат высоким идеалом мира и стабильности.

Отметим, что Архиерейский собор является высшим органом управления Русской православной церкви. Предыдущий состоялся в Москве в 2013-м году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Православные в Беларуси

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