Александр Лукашенко направил приветствие участникам Архиерейского собора Русской православной церкви

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также участникам Архиерейского собора Русской православной церкви в связи с началом его работы. Глава государства выразил уверенность, что в ходе Архиерейского собора будут выработаны важные решения, которые послужат высоким идеалом мира и стабильности.

Отметим, что Архиерейский собор является высшим органом управления Русской православной церкви. Предыдущий состоялся в Москве в 2013-м году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.