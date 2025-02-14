Жители Смоленска собрали более 300 кг монет для создания памятника воинам-победителям

Память благодарных поколений – жители Смоленска собрали более 300 килограммов монет для создания памятника воинам-победителям. За каждой монетой – семейная история, воспоминание о дедах и прадедах, которые защищали Родину, и это делает их поистине бесценным вкладом в сохранение исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В российском регионе акция прошла повсеместно. Монеты собирали в отделениях партии «Единая Россия», музеях, Домах культуры. Суть проекта сводится к главному – сохранению истории, памятников героям Великой Отечественной войны, братству народов, которые в этом году отпразднуют 80-летие Великой Победы.

Игорь Ляхов, секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия»: Прекрасная идея – установить памятник. Почему? Можно сказать, что у нас памятников мало. Нет, у нас немало памятников. У нас врагов много. И эти враги сносят, демонтируют памятники нашим героям. Польша, Прибалтика... Не буду перечислять. Тем, кто сотнями тысяч полегли в их землю ради того, чтобы они жили.

Алексей Талай, общественный деятель:

Реализуется масштабный проект «Живая память благодарных поколений», проект, который всколыхнул тысячи, сотни тысяч, миллионы сердец по всему союзному пространству России и Беларуси, постсоветскому пространству. Из Европы, из Соединенных Штатов Америки, других стран люди приезжали, чтобы привезти частичку от себя, от своей семьи в память о тех, кто пал, в память о наших героях, которые сражались за Отечество, за наш Советский Союз.

К слову, монету для создания монумента передаст и президент России. Белорусский лидер и его семья уже поучаствовали в проекте. Скоро металл получит новую жизнь – станет частью памятника воинам-победителям, который установят на Поклонной горе в Москве.