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Лукашенко посещает ОАО «ИНТЕГРАЛ» – Президенту рассказывают о перспективах развития холдинга

14 февраля 2025 07:41
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Начнем с рабочего графика главы государства. Александра Лукашенко 14 февраля ждут на «ИНТЕГРАЛе». Любопытно, что мероприятие, можно сказать, юбилейное. Впервые белорусский лидер посетил предприятие почти 30 лет назад – в сентябре 1995 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко посещает ОАО «ИНТЕГРАЛ» – Президенту рассказывают о перспективах развития холдинга-2

Александру Лукашенко доложат о перспективах развития холдинга. История предприятия началась 60 лет назад. С распадом Советского Союза оно оказалось на грани закрытия, однако белорусский лидер не позволил этому случиться.

Лукашенко посещает ОАО «ИНТЕГРАЛ» – Президенту рассказывают о перспективах развития холдинга-4

Мы сумели сохранить предприятие и накопленный опыт. Сегодня холдинг – это уникальный на территории СНГ производитель микроэлектронной продукции. Одно из крупнейших научно-производственных предприятий страны в отличие от большинства зарубежных компаний обладает широким спектром технологических процессов. Основная продукция – это интегральные микросхемы и полупроводниковые приборы различного уровня сложности, которые находят широкое применение в элекронике, выпускаемой как в Беларуси, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Уровень компетенций, достигнутый холдингом, ставит Беларусь на одну ступеньку с индустриально развитыми странами. Микроэлектроника служит основой для большинства современных технологий: развития искусственного интеллекта, современного авто- и тракторостроения, медицины, космических технологий.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси

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