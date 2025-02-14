Президент Эквадора Даниэль Нобоа поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Александр Лукашенко продолжает получать поздравления с победой на выборах от зарубежных коллег. Дальнейших успехов в усилиях по обеспечению благополучия и процветания белорусского народа главе государства пожелал в послании Президент Эквадора Даниэль Нобоа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Рад направить вам мои искренние поздравления в связи с вашим переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Это достижение отражает доверие и поддержку белорусского народа вашему руководству и видению будущего страны. Эквадор высоко ценит двусторонние отношения с Беларусью и надеется на дальнейшее укрепление наших связей дружбы и сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес», – говорится в поздравлении.