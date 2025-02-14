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Президент Эквадора Даниэль Нобоа поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

14 февраля 2025 07:59
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Александр Лукашенко продолжает получать поздравления с победой на выборах от зарубежных коллег. Дальнейших успехов в усилиях по обеспечению благополучия и процветания белорусского народа главе государства пожелал в послании Президент Эквадора Даниэль Нобоа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах-2

«Рад направить вам мои искренние поздравления в связи с вашим переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Это достижение отражает доверие и поддержку белорусского народа вашему руководству и видению будущего страны. Эквадор высоко ценит двусторонние отношения с Беларусью и надеется на дальнейшее укрепление наших связей дружбы и сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес», – говорится в поздравлении.

# Беларусь-Эквадор # Александр Лукашенко

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