Экспонатам более 100 лет – в занарочской школе открылась выставка, посвящённая событиям Первой мировой

Уникальные предметы, которым больше 100 лет. Экспозиция, посвященная событиям Первой мировой войны, открылась в занарочской школе Мядельского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка рассказывает о военной операции 1916 года, которая проходила возле озера Нарочь. Более 30 экспонатов передал волонтерский отряд штаба тыла Вооруженных Сил через районную организацию Белорусского союза офицеров. Элементы оружия, предметы быта бойцов были найдены во время перезахоронения солдат на территории района. В экспозиции представлены и фотографии, архивные материалы о военных событиях тех лет.

Валерия Зимницкая, учащаяся Занарочской средней школы:

Я являюсь членом патриотического клуба «Боевой». Мы вместе с ребятами помогали оформить эту выставку. Мне интересно изучать историю своей малой родины, сейчас мы будем изучать больше фактов о Нарочанской операции, больше углубляться в эту тему. И, возможно, наша выставка пополнится новыми экспонатами.