Жители пострадавших от Чернобыля регионов проходят реабилитацию под Лепелем

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло без малого 40лет. Но в Беларуси и сегодня заботятся о здоровье жителей из пострадавших регионов. Особое внимание детям. И один из таких реабилитационно-оздоровительный центров находится под Лепелем. Там созданы все современные условия, чтобы юные пациенты уехали отдохнувшими, с крепким иммунитетом и прекрасным настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развлекательная и культурная программа тоже предусмотрены. Марина Кишкурно побывала в месте силы на живописной Лепельщине.

Этот реабилитационно-оздоровительный центр на Лепельщине появился на месте бывшей воинской части. На реконструкцию ее передали в 1994-м, в год первых в Беларуси президентских выборов. Это как нельзя лучше отражает приоритеты страны, которая тогда еще была в начале суверенного пути.

Вера Закревская, директор детского реабилитационно-оздоровительного центра:

Приняли по акту казармы, которые здесь были. Была столовая, учебная, три казармы. И сегодня здесь оздоравливаются дети из Чернобыльской зоны. За эти годы государство очень много вложило, чтобы детям было здесь комфортно, чтобы они проходили санаторно-курортное лечение и оздоровление. Дети к нам приезжают организованными группами, классами, школами.

Первые ребятишки приехали сюда в 2002 году, что символично, накануне Дня защиты детей. Теперь ежегодно здесь оздоравливаются 7 тысяч человек из регионов, пострадавших от Чернобыльской АЭС. Среди пациентов не только юные белорусы. На базе санатория Постоянный комитет Союзного государства реализует один из своих самых масштабных проектов по лечению и оздоровлению детей в Беларуси и России.

Наталья Калинина, заместитель директора детского реабилитационно-оздоровительного центра:

Это детки из Тульской области, Калужской, Алтайского края, Беларуси, Могилевской области и Гомельской. Оздоровились более 5 000 человек.