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Жители одного из домов в Минске почти год не будут платить за коммуналку

22 мая 2018 20:58
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Новости Беларуси. Хорошая новость для жильцов одного из минских домов по улице Янки Мавра: им не придется оплачивать коммунальные услуги до марта 2019 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В пятиэтажке сейчас возводят еще один мансардный этаж. Застройщик на время капремонта будет оплачивать услуги ЖКХ самостоятельно. Правда, электричество в этот перечень не входит.

Жители одного из домов в Минске почти год не будут платить за коммуналку-1

Владимир Глухов, заместитель директора строительной организации:
Рассчетно-кассовый центр выставляет нам счет за весь дом, и до 25 числа каждого месяца мы должны его оплатить.

Жители одного из домов в Минске почти год не будут платить за коммуналку-4

Светлана Емельянова:
Когда подписывали договор о согласии на надстройку, нас предупреждали, что будут оплачивать коммунальные платежи. Мы против этого ничего не имеем, мы двольны.

Жители одного из домов в Минске почти год не будут платить за коммуналку-7

Если кто-то из жильцов уже заплатил по счетам, деньги никуда не исчезнут. А модернизацию хрущевки обещают закончить к концу февраля 2018 года.

# Коммунальное хозяйство # общество # Владимир Глухов # Светлана Емельянова # Фотофакт

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