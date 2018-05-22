Жители одного из домов в Минске почти год не будут платить за коммуналку
Новости Беларуси. Хорошая новость для жильцов одного из минских домов по улице Янки Мавра: им не придется оплачивать коммунальные услуги до марта 2019 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В пятиэтажке сейчас возводят еще один мансардный этаж. Застройщик на время капремонта будет оплачивать услуги ЖКХ самостоятельно. Правда, электричество в этот перечень не входит.
Владимир Глухов, заместитель директора строительной организации:
Рассчетно-кассовый центр выставляет нам счет за весь дом, и до 25 числа каждого месяца мы должны его оплатить.
Светлана Емельянова:
Когда подписывали договор о согласии на надстройку, нас предупреждали, что будут оплачивать коммунальные платежи. Мы против этого ничего не имеем, мы двольны.
Если кто-то из жильцов уже заплатил по счетам, деньги никуда не исчезнут. А модернизацию хрущевки обещают закончить к концу февраля 2018 года.