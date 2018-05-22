Жители одного из домов в Минске почти год не будут платить за коммуналку

Новости Беларуси. Хорошая новость для жильцов одного из минских домов по улице Янки Мавра: им не придется оплачивать коммунальные услуги до марта 2019 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В пятиэтажке сейчас возводят еще один мансардный этаж. Застройщик на время капремонта будет оплачивать услуги ЖКХ самостоятельно. Правда, электричество в этот перечень не входит.