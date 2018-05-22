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«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси

22 мая 2018 20:49
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Новости Беларуси. 22 мая в Минске назвали имена лучших специалистов страны. Итоги фестиваля «Трудовые таланты» подвели во Дворце культуры профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси-1

Свои награды получили представители самых разных профессий – ветеринары, швеи, пекари, продавцы и даже инструкторы по вождению. С одним из них рабочий день провела корреспондент Виктория Ходосок.

«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси-3

Виктория Ходосок, СТВ:
Согласитесь, работа инструктора очень нервная и непростая, не каждому под силу. В общем, для людей с устойчивым характером. Нужно уметь вовремя и профессионально объезжать опасные повороты раздора, при этом не нажимая на педаль тормоза, чтобы ваши отношения не забуксовали уже на первом занятии.

«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси-5

Обучать азбуке ПДД других мастер Хомич решился всего четыре года назад, и уже лучший в стране инструктор по вождению. Вообще он учитель физкультуры. Правда, скромный Сергей Михайлович лучшим себя не считает. Дескать, есть еще к чему стремиться.

«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси-7

Сергей Хомич, мастер производственного обучения вождению:
Работа довольно-таки сложная. Тут и нервы, и нужно успеть руль выхватить – то есть нюансов хватает. Нужно еще уметь объяснять правильно, учитывать психологию. Должен быть индивидуальный подход к каждому курсанту.

«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси-9

Выбирать себе учителя курсантке Савченко не приходилось. Так случилось, что уроки парковки в гараж и диагонально усваивает от лучшего мастера.

«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси-11

Юлия Савченко, курсант автошколы:
Инструктор мне очень нравится. Сдержанный очень. Иногда кажется, что меня саму надо было бы, а он сдерживается. Показывает, объясняет мои ошибки. Не кричит: «Куда ты там!»

«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси-13

Лучших в стране выбирают второй год подряд, причем сразу по 18 специальностям. На протяжении полугода к ним пристально присматривалось компетентное жюри.

«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси-15

Александр Микша, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Конкурс в этом году возрос и был жестче. Скажу почему: заявок в этом году на участие в конкурсе было в полтора раза больше, чем в прошлом. Труднее было отобрать.

«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси-17

Теперь в руках профессионалов залуженные награды. Повод для гордости, но, как оказалось, не только для них самих.

«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси-19

Юлия Савченко:
Я буду всем хвастаться, что вот я у него училась. У лучшего.

# Конкурс # Виктория Ходосок # Юлия Савченко

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