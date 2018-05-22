«Буду всем хвастаться, что я у него училась». Репортаж СТВ о лучшем инструкторе по вождению Беларуси

Новости Беларуси. 22 мая в Минске назвали имена лучших специалистов страны. Итоги фестиваля «Трудовые таланты» подвели во Дворце культуры профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои награды получили представители самых разных профессий – ветеринары, швеи, пекари, продавцы и даже инструкторы по вождению. С одним из них рабочий день провела корреспондент Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

Согласитесь, работа инструктора очень нервная и непростая, не каждому под силу. В общем, для людей с устойчивым характером. Нужно уметь вовремя и профессионально объезжать опасные повороты раздора, при этом не нажимая на педаль тормоза, чтобы ваши отношения не забуксовали уже на первом занятии.

Обучать азбуке ПДД других мастер Хомич решился всего четыре года назад, и уже лучший в стране инструктор по вождению. Вообще он учитель физкультуры. Правда, скромный Сергей Михайлович лучшим себя не считает. Дескать, есть еще к чему стремиться.

Сергей Хомич, мастер производственного обучения вождению:

Работа довольно-таки сложная. Тут и нервы, и нужно успеть руль выхватить – то есть нюансов хватает. Нужно еще уметь объяснять правильно, учитывать психологию. Должен быть индивидуальный подход к каждому курсанту.

Выбирать себе учителя курсантке Савченко не приходилось. Так случилось, что уроки парковки в гараж и диагонально усваивает от лучшего мастера.

Юлия Савченко, курсант автошколы:

Инструктор мне очень нравится. Сдержанный очень. Иногда кажется, что меня саму надо было бы, а он сдерживается. Показывает, объясняет мои ошибки. Не кричит: «Куда ты там!»

Лучших в стране выбирают второй год подряд, причем сразу по 18 специальностям. На протяжении полугода к ним пристально присматривалось компетентное жюри.

Александр Микша, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Конкурс в этом году возрос и был жестче. Скажу почему: заявок в этом году на участие в конкурсе было в полтора раза больше, чем в прошлом. Труднее было отобрать.

Теперь в руках профессионалов залуженные награды. Повод для гордости, но, как оказалось, не только для них самих.