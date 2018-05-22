Пожар в одном из зданий ПВТ: учения МЧС прошли в Минске 22 мая

Новости Беларуси. Более 100 спасателей приняли участие в масштабных учениях МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тестовую операцию провели в одном из зданий Парка высоких технологий. Отрабатывались различные сценарии внештатных ситуаций, в том числе пожар на верхних этажах. Для имитации ЧП использовался безопасный концертный дым.

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Беларуси:

Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей. Один из самых важных отрабатываемых моментов – это не только действия подразделения МЧС по тушению пожаров, но прежде всего действия администрации таких объектов по организации правильной эвакуации людей.

Мы отработали как вопросы тушения пожара, так и проведение спасательных работ с высоты различными способами. Это и спасение людей при помощи автолестницы, при помощи коленчатых подъемников, так же при помощи альпинистского снаряжения.