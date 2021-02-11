«Жители обращаются с коммунальными вопросами». Как общественные приёмные Березинского района помогают местным жителям
Новости Беларуси. В Березино прошла очередная общественная приемная. Напомним, такие встречи с населением проходят во всех районах области с ноября. Чаще всего жители обращаются за решением коммунальных вопросов. Это замена старых оконных рам, ремонт дорог и уличного освещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Самые частые гости общественных приемных – люди пенсионного возраста. Обратиться за помощью к специалистам Березинского района можно как лично, так и по телефону.
Екатерина Аврамчик, первый секретарь Березинского районного комитета БРСМ:
Общественная приемная в Березинском районе у нас открыта с 11 ноября. Получается, что это 10 общественная приемная. В неделю у нас проходит две общественные приемные, мы решаем сразу же на местах эти вопросы. Также мы даем письменный ответ тому человеку, который обратился. Мы стараемся полностью информировать его, дальнейшие его действия, если потребуется куда-либо обращаться. То есть все возможное делаем, чтобы помочь людям.
За три месяца в общественные приемные области обратилось более 450 человек. Еще одна форма работы – встречи руководства региона с рабочими коллективами. Прошло 3 000 таких мероприятий, 200 обращений взято на контроль. Ряд вопросов также касался новой Конституции и партийного строительства.