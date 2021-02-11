«Жители обращаются с коммунальными вопросами». Как общественные приёмные Березинского района помогают местным жителям

Новости Беларуси. В Березино прошла очередная общественная приемная. Напомним, такие встречи с населением проходят во всех районах области с ноября. Чаще всего жители обращаются за решением коммунальных вопросов. Это замена старых оконных рам, ремонт дорог и уличного освещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самые частые гости общественных приемных – люди пенсионного возраста. Обратиться за помощью к специалистам Березинского района можно как лично, так и по телефону.