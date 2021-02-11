Спикеры со всех уголков Беларуси и встроенный в пол экран. Какие фишки будут у нового ток-шоу СТВ?

Новости Беларуси. Сегодня наш телеканал работает в усиленном режиме. Помимо прямых включений и эксклюзивных интервью из Дворца Республики, вечером 11 февраля пройдет премьера ток-шоу «По существу». Оно выйдет в прямом эфире сразу после информационного канала на СТВ в 20:30. Сейчас телевизионная команда занимается последними приготовлениями специальной студии. Подробности расскажет Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Вот так выглядит новая студия, подготовленная специально для премьеры. Наша команда строила ее с нуля. Она полностью готова, завершаются последние приготовления. Замгендиректора СТВ о новой студии: создавалась, чтобы не ограничивать творческий полёт какими-то формами Пройдусь по основному техническому оснащению студии.

Первое, что бросается в глаза – это большой экран, который позволит насытить ток-шоу визуальными эффектами. Здесь будут транслироваться различные видеоролики, графика, также можно будет связываться со спикерами онлайн.

Наверное, вы обратили внимание на мой нестандартный внешний вид. Я в кроссовках не по какой-то личной прихоти, такое требование существует для всех, кто ступает на телевизионную площадку. Дело в очень привередливом покрытии площадки – полы стеклянные. Перед включением нас заставили надеть бахилы.

Также в пол встроен еще один экран. Благодаря этому любое обсуждение во время ток-шоу будет дополняться видеорядом из разных точек студии. Например, сегодня одна из заставок – карта Беларуси. И это очень символично, ведь в ток-шоу примут участие гости из разных регионов.