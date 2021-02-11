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Спикеры со всех уголков Беларуси и встроенный в пол экран. Какие фишки будут у нового ток-шоу СТВ?

11 февраля 2021 15:39
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Новости Беларуси. Сегодня наш телеканал работает в усиленном режиме. Помимо прямых включений и эксклюзивных интервью из Дворца Республики, вечером 11 февраля пройдет премьера ток-шоу «По существу». Оно выйдет в прямом эфире сразу после информационного канала на СТВ в 20:30. Сейчас телевизионная команда занимается последними приготовлениями специальной студии.

Подробности расскажет Юлия Стриго.  

Спикеры со всех уголков Беларуси и встроенный в пол экран. Какие фишки будут у нового ток-шоу СТВ?-1

Юлия Стриго, корреспондент:  
Вот так выглядит новая студия, подготовленная специально для премьеры. Наша команда строила ее с нуля. Она полностью готова, завершаются последние приготовления.  

Замгендиректора СТВ о новой студии: создавалась, чтобы не ограничивать творческий полёт какими-то формами

Пройдусь по основному техническому оснащению студии.  

Спикеры со всех уголков Беларуси и встроенный в пол экран. Какие фишки будут у нового ток-шоу СТВ?-4

Первое, что бросается в глаза – это большой экран, который позволит насытить ток-шоу визуальными эффектами. Здесь будут транслироваться различные видеоролики, графика, также можно будет связываться со спикерами онлайн.  

Спикеры со всех уголков Беларуси и встроенный в пол экран. Какие фишки будут у нового ток-шоу СТВ?-7

Наверное, вы обратили внимание на мой нестандартный внешний вид. Я в кроссовках не по какой-то личной прихоти, такое требование существует для всех, кто ступает на телевизионную площадку. Дело в очень привередливом покрытии площадки – полы стеклянные. Перед включением нас заставили надеть бахилы.  

Спикеры со всех уголков Беларуси и встроенный в пол экран. Какие фишки будут у нового ток-шоу СТВ?-10

Также в пол встроен еще один экран. Благодаря этому любое обсуждение во время ток-шоу будет дополняться видеорядом из разных точек студии. Например, сегодня одна из заставок – карта Беларуси. И это очень символично, ведь в ток-шоу примут участие гости из разных регионов.  

Спикеры со всех уголков Беларуси и встроенный в пол экран. Какие фишки будут у нового ток-шоу СТВ?-13

Для них здесь уже оборудованы вот такие трибуны. Как заверили мои коллеги, разговор будет очень насыщенным.  

Шеф-редактор ток-шоу «По существу»: это будет очень предметный разговор на конкретные темы

Ток-шоу «По существу» выйдет в прямом эфире 11 февраля в 20:30 сразу после информационного канала. 

# Проекты СТВ # общество # Юлия Стриго # Фотофакт

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