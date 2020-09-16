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Жители Минска могут поделиться урожаем с питомцами зоопарка. Что едят животные?

16 сентября 2020 15:16
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Новости Беларуси. Минчане могут поделиться излишками дачного урожая с питомцами зоопарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жители Минска могут поделиться урожаем с питомцами зоопарка. Что едят животные?-1

Акцию «Витамины с грядки – животные в порядке!» приурочили ко Всемирному дню защиты животных, который отмечают 4 октября. Оставить угощения для пушистиков можно аккурат до этой даты на служебном входе в любое время.

Жители Минска могут поделиться урожаем с питомцами зоопарка. Что едят животные?-4

В зоопарке отмечают, что фрукты и овощи для животных должны быть качественными и свежими. Тогда питомцы будут чувствовать себя хорошо и порадуют посетителей своим вниманием.

Жители Минска могут поделиться урожаем с питомцами зоопарка. Что едят животные?-7

Ирина Климчук, методист Минского зоопарка:
Мы принимаем фрукты, овощи и зелень – это могут быть груши, сладкие яблоки, арбузы, дыни, кукуруза в початках, огурцы. Кушать будут все копытные животные, а также обезьянки. Сделав доброе дело, вы получаете 30 % скидки на посещение зоопарка всей семьей 4 октября, в Международный день защиты животных.

# Зоопарк # общество # Ирина Климчук # Фотофакт

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