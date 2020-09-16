Жители Минска могут поделиться урожаем с питомцами зоопарка. Что едят животные?

Новости Беларуси. Минчане могут поделиться излишками дачного урожая с питомцами зоопарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцию «Витамины с грядки – животные в порядке!» приурочили ко Всемирному дню защиты животных, который отмечают 4 октября. Оставить угощения для пушистиков можно аккурат до этой даты на служебном входе в любое время.

В зоопарке отмечают, что фрукты и овощи для животных должны быть качественными и свежими. Тогда питомцы будут чувствовать себя хорошо и порадуют посетителей своим вниманием.