Может поместиться около 300 автомобилей. Где в Минске появилась автостоянка?

Новости Беларуси. Новая автостоянка открылась на улице Маршала Лосика, 31а, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь можно найти места для хранения легковых машин и грузовиков. Также оборудовали комфортный велогараж. Всего здесь может поместиться около 300 автомобилей. Для большей безопасности организован пропускной режим.

К слову, развитие автомобильной инфраструктуры будут продолжать. Сейчас идет строительство стоянки возле дома № 14 на Игуменском тракте. Ее планируют завершить в октябре.