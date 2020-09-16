Может поместиться около 300 автомобилей. Где в Минске появилась автостоянка?

Новости Беларуси. Новая автостоянка открылась на улице Маршала Лосика, 31а, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая автостоянка открылась на улице Маршала Лосика, 31а, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь можно найти места для хранения легковых машин и грузовиков. Также оборудовали комфортный велогараж. Всего здесь может поместиться около 300 автомобилей. Для большей безопасности организован пропускной режим.
К слову, развитие автомобильной инфраструктуры будут продолжать. Сейчас идет строительство стоянки возле дома № 14 на Игуменском тракте. Ее планируют завершить в октябре.
Александр Буткевич, главный инженер предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Стоянка построена в составе жилого района. Дома введены в эксплуатацию, и вот для хранения автомобилей с вновь введенных жилых домов. Стоянка круглосуточно охраняется, присутствует круглые сутки контролер автомобильной стоянки.