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Может поместиться около 300 автомобилей. Где в Минске появилась автостоянка?

16 сентября 2020 15:14
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Новости Беларуси. Новая автостоянка открылась на улице Маршала Лосика, 31а, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Может поместиться около 300 автомобилей. Где в Минске появилась автостоянка?-1

Здесь можно найти места для хранения легковых машин и грузовиков. Также оборудовали комфортный велогараж. Всего здесь может поместиться около 300 автомобилей. Для большей безопасности организован пропускной режим.

Может поместиться около 300 автомобилей. Где в Минске появилась автостоянка?-4

К слову, развитие автомобильной инфраструктуры будут продолжать. Сейчас идет строительство стоянки возле дома № 14 на Игуменском тракте. Ее планируют завершить в октябре.

Может поместиться около 300 автомобилей. Где в Минске появилась автостоянка?-7

Александр Буткевич, главный инженер предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Стоянка построена в составе жилого района. Дома введены в эксплуатацию, и вот для хранения автомобилей с вновь введенных жилых домов. Стоянка круглосуточно охраняется, присутствует круглые сутки контролер автомобильной стоянки.

# Автостоянки # общество # Александр Буткевич # Фотофакт

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