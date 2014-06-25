Жители Минска берут выходные, чтобы оплатить коммунальные услуги

Новости Беларуси. Тему данного репортажа сообщили на горячую линию телеканала СТВ жители Минского микрорайона Курасовщина. Люди жаловались на очереди в местном почтовом отделении. Уже вторую неделю минчане не могут оплатить коммунальные услуги, получить посылки, денежные переводы и даже пенсии: в пункте связи работает один сотрудник. Впрочем, эта проблема, как выяснилось, не только одного района.

В этом почтовом отделении – очередной день. Внутри полсотни человек. Причем днем. Когда, по сути, очередей быть в принципе, не должно. Стоят получить пенсию или оплатить коммуналку. Часами.

— Я уже седьмой раз сюда прихожу, у меня же ребенок.

— Я не могу не заплатить не получить пенсию.

108 отделение в Минске обслуживает четыре улицы. Это порядка 5 тысяч человек. Почему, когда должны – три, работает один оператор, спрашиваем у начальства пункта связи. С включенной камерой на порог нас не пускают, мотивируя тем, что почтовое отделение – режимный объект.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Точно такая же ситуация уже в другом конце города. 55 отделение связи в Каменной горке. Оно обслуживает практически всех жителей микрорайона. Сейчас здесь внутри своей очереди ждут около 40 человек. Вот талончик который взяли в 13.00. Сейчас на часах около пяти. Человек, который его взял до сих пор в очереди.

Чтобы оплатить коммуналку здесь люди берут выходные. Электронная система не спасает. Даже при условии четырех работающих операторов, внутри – толпа. Начальник отделения связи такую ситуацию комментировать не стала.

Руководство «Белпочты» проблему признает. Дать комментарий предприятие согласилось сразу. Там обьясняют: отпускной сезон. Да и больничные никто не отменял. А заменить отсутствующих сотрудниками из других отделений (которых, кстати, только в Минске 141), значит, создать проблему там. Плюс ко всему вопрос еще и в менталитете. Люди, по сути, сами создают очередь. Все услуги можно оплатить в инфокиосках, которые находятся почти в каждом пункте связи. Поэтому почтовики рекомендуют, уже практически слезно, переходить на электронные платежи.

Виктор Бутрим, начальник производства «Минская почта»:

К сожалению, привычка у нас еще срабатывает: готов стоять час, а то и более. Чтобы разгрузить очереди мы установили почтово-справочные терминалы во всех отделениях связи. Принято решение и прорабатываются технические мероприятия по развитию сети постаматов в г. Минске. Мы планируем в сентябре открыть в различных частях города чисто пункты выдачи почтовых отправлений.

Еще одна проблема: оператор со стажем получает 4 миллиона. Почтальоны и того меньше. Поэтому ставку почтовики делают на выпускников. И даже студентов. С июля в отделениях связи помогать работать будут они. Это, планируется, хоть на время поможет сделать очереди короче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.