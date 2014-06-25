Новости Беларуси. В Слуцком районе расширена программа преференций для абитуриентов аграрных ВУЗов по специальностям ветврач, зоотехник, агроном и инженер. Выпускникам школ предлагается заключать целевые договоры, гарантирующие некоторые преимущества при поступлении во все ведущие высшие и средние специальные заведения сельскохозяйственного профиля.

Один из бонусов — дополнительные выплаты.

Это значит, что помимо государственной стипендии, «целевик» будет получать и деньги от хозяйства. Сумма будет зависеть от специальности и успеваемости студента. Кстати, желание поступать по целевому назначению в Слуцком районе изъявили 18 человек. 8 договоров уже заключены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.