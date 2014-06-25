Турслет учащихся Союзного государства стартовал в Минске

Новости Беларуси. Быстрее, выше и сильнее – вместе. 34 команды школьников из России прибыли в Минск, чтобы показать свои туристические и спортивные навыки.

В Беларуси стартовал турслет учащихся Союзного государства. Он проходит уже в 9 раз. В 2014 году соревнования посвящены 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

По традиции руководителей туристического слета учащихся Союзного государства встречали с хлебом и солью. Девять часов в пути – и 340 российских школьников вышли на минский перрон. Возможность поучаствовать в слете выпала только лучшим из лучших: по 10 спортсменов от каждого региона.

Анатолий Маслов, руководитель команд-участниц туристического слета (Россия):

Здесь представлены самые лучшие, самые активные ребята из самых активных регионов России. Начиная от Приморского края, Хабаровского края, заканчивая центральными областями.

Михаил Бастанджогло, директор Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования и науки Российской Федерации:

По количеству участников это мероприятие стоит сейчас на втором месте после «Славянского базара», потому что здесь более 600 детей Российской Федерации и Республики Беларусь участвуют. И, конечно, оно является ключевым, настолько значимым в системе патриотического воспитания, нравственного воспитания, духовного воспитания детей и молодежи.

Многие ребята уже не первый раз на слете. Для Даниила это вторая туристическая встреча: в 2013 году белорусы соревновались в с россиянами в Калужской области. Поэтому как лучше подготовиться к туристическому многоборью и что взять с собой, Данила знает в точности.

Даниил Деньщиков, участник туристического слета (Россия):

В рюкзаке у меня снаряжение, обувь, одежда беговая, парадная, тенты от палаток. Тут у меня стульчик. Прикрепили, чтобы лишнее не таскать.

Готовиться к соревнованиям ребята начали еще весной. Кроме спортивных тренировок в 2014 году участникам пришлось подучить и историю Великой Отечественной войны. Нынешний слет посвящен 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Анна Гробаревич, участница туристического слета (Россия):

Мы готовились, у нас проходили разные отборочные соревнования в течение всего года.

Мария Дубовец, участница туристического слета (Беларусь):

Мы очень усердно готовились. Это были долгие тренировки, море эмоций.

Валентина Буйкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Я очень благодарна судьбе за то, что я на таком мероприятии присутствую. Каждый раз после встречи с молодежью мы чувствуем, как запас прочности у нас увеличивается. Мы становимся как будто моложе, подзарядка какая-то происходит.

В первый же день слета четыре сотни школьников из России и Беларуси возложили цветы к монументу Победы и пообщались с ветеранами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая команда приехала за успехом, но говорить участники слета будут совсем о другой победе – победе, которой уже 70 лет.