«Это два символа бесконечности». 28 пар выбрали красивую дату, чтобы вступить в брак

Новости Беларуси. Свадебный бум двух восьмёрок. «Горько!» весь день кричат по соседству с студией СТВ. Рядом находится столичный Дворец гражданских обрядов, где постоянно регистрируют браки по четвергам.

Но такого наплыва молодожёнов в будний день здесь ещё не видели. 28 пар выбрали именно эту дату, чтобы стать мужем и женой. Расчёт простой – сразу два символа бесконечности сулят не только вечную любовь, но и благополучие заключённому союзу.

Однако магия цифр привлекла не только молодожёнов. В свадебном ажиотаже были и те, кто полвека спустя вновь почувствовали себя женихом и невестой. Яна Шипко о счастливых комбинациях в свадебных датах.

В день свадьбы всё должно быть красиво, даже дата. Ради неё Ирина и Виктор отложили торжество на целый год. Хотелось, чтобы «их» день прошёл под знаком бесконечности.

Ирина и Виктор, новобрачные:

– Мы дату выбирали специально, потому что две 8-ки – это 2 символа бесконечности. Мы верим, что наш брак будет длиться бесконечно.

– Мы верим в вечную любовь. Почти год ждали.

Не самый популярный день для свадеб, но аншлагу во Дворце бракосочетаний это не мешает. В магию цифр верят всё больше влюблённых.

Юлия Кочина, руководитель Дворца гражданских обрядов:

Любят красивые даты. Когда там 07.07, 08.08, то заранее у нас все расписано. Ведь у нас запись на регистрацию брака ведется через интернет, молодожены вправе сами выбрать, что они хотят. Такие даты в первую очередь и выбираются. Для Яны и Олега дата была принципиальна не только из-за обещаний астрологов. Восьмёрочка в их судьбе уже счастливо закольцевалась.

Яна и Олег, новобрачные:

Связано со знакомством, там тоже присутствует число 8, поэтому так и выбрали. Дата очень большую роль играет для каждой пары, которая первый раз вступает в брак.

И не только. 50 лет спустя Ольга Генриховна вновь чувствует себя невестой.

Ольга Вергейчик:

Жених одобрил, сказал: «Хорошо выглядишь». Самое хорошее у него – это «хорошо».

Золотую свадьбу тоже можно отмечать торжественно. Волнения и трепета не меньше, чем в первый раз. Такие регистрации здесь всё популярнее. Снова окунуться в свадебный переполох и произнести слова любви и верности желают не только золотые, но и изумрудные, и бриллиантовые юбиляры.

Ольга и Николай Вергейчики:

– Ощущения невесты, можно сказать. Не ощущаешь свой возраст, хочется летать.

– Волнуемся.

– Мы с одной деревни, росли вместе. Наши окна смотрят друг напротив друга, как в той песне.