Дышать нечем, пол, стены в испражнениях, идти по лестнице страшно: жители 12-этажки просят навести порядок в подъезде

Новости Беларуси. На горячую линию телеканала обратились жители 12-этажки на проспекте газеты Правда, которые уже несколько лет делят подъезд с бездомным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бить тревогу местные жители начали еще несколько лет назад, сетуя на проблемы с уборкой подъезда. Однако к ней добавилась еще одна – на лестничной клетке поселился нежеланный гость. Из-за едкого запаха жить в доме практически невозможно, коммунальщики и санитарные службы разводят руками, а неприкосновенный сосед продолжает разводить грязь. На месте побывала корреспондент Ксения Худолей. На горячую линию нашего телеканала поступила не жалоба, а настоящая мольба о помощи. Дышать в подъезде уже нечем, пол, стены и потолок в испражнениях, подниматься по лестнице вечером особенно страшно.

И если телекамера передавать запахи не способна, обмануть детское обоняние не удается.

Мария Щеголькова, жительница дома:

Мы обращались в службу 115, несколько писем писали в санэпидестанцию. Службы отреагировали разово, точечно. То есть они пришли, все убрали – ну так, подмели.

Сегодня для 38-го дома особенный день – на уборку подъезда и территории прибыл целый отряд. То ли наша утренняя просьба об интервью сделала свое дело, то ли действительно пришла пора для плановой зачистки.

На место клининговой спецоперации приехал и начальник местного ЖЭСа. Правда, чтобы услышать его мнение о сложившейся нечистой ситуации, нам пришлось побегать.

Сергей Осипов, начальник ЖЭС № 73:

Просто сейчас в данном доме производится замена лифтового оборудования. Часто открыта входная дверь, поэтому посторонних лиц намного больше.

А вот соседи твердят наперебой: грязь и антисанитария в этом доме поселились давно.

Ксения Худолей, корреспондент:

Мы находимся здесь не более получаса, а дышать даже на первых этажах становится невыносимо. Едкий запах проникает и в квартиры. Местным помогает только такая «химзащита».

В подъезде за эти годы даже успел поселиться бездомный, и проживать ему здесь ничего не мешает. Пусть сегодняшний бум чистоты нежеланного соседа спугнул, в спокойные будни мужчина чувствует себя совсем не гостем, а хозяином. Здесь у него и кухня, и санузел, и спальное место.

Ирина Никифорова, жительница дома:

Ребята шли – надевали полотенце на лицо, маски дезинфекционные. Потому что дышать было просто невозможно.

Екатерина Цедрик, жительница дома:

Даже я пыталась к нему подойти по-человечески, помочь. Дошла до девятого этажа, но потом испугалась, потому что не знала, в каком состоянии человек.

Обращаться в милицию гуманные соседи не стали, тем более этого бездомного они хорошо знают. Мужчина раньше проживал в одной из квартир. Но терпение иссякло: участковому инспектору обеспокоенные мамы рассказывают о неприятном соседстве.