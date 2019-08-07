Дышать нечем, пол, стены в испражнениях, идти по лестнице страшно: жители 12-этажки просят навести порядок в подъезде

Новости Беларуси. На горячую линию телеканала обратились жители 12-этажки на проспекте газеты Правда, которые уже несколько лет делят подъезд с бездомным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На горячую линию телеканала обратились жители 12-этажки на проспекте газеты Правда, которые уже несколько лет делят подъезд с бездомным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Бить тревогу местные жители начали еще несколько лет назад, сетуя на проблемы с уборкой подъезда. Однако к ней добавилась еще одна – на лестничной клетке поселился нежеланный гость. Из-за едкого запаха жить в доме практически невозможно, коммунальщики и санитарные службы разводят руками, а неприкосновенный сосед продолжает разводить грязь.
На месте побывала корреспондент Ксения Худолей.
На горячую линию нашего телеканала поступила не жалоба, а настоящая мольба о помощи. Дышать в подъезде уже нечем, пол, стены и потолок в испражнениях, подниматься по лестнице вечером особенно страшно.
И если телекамера передавать запахи не способна, обмануть детское обоняние не удается.
Мария Щеголькова, жительница дома:
Мы обращались в службу 115, несколько писем писали в санэпидестанцию. Службы отреагировали разово, точечно. То есть они пришли, все убрали – ну так, подмели.
Сегодня для 38-го дома особенный день – на уборку подъезда и территории прибыл целый отряд. То ли наша утренняя просьба об интервью сделала свое дело, то ли действительно пришла пора для плановой зачистки.
На место клининговой спецоперации приехал и начальник местного ЖЭСа. Правда, чтобы услышать его мнение о сложившейся нечистой ситуации, нам пришлось побегать.
Сергей Осипов, начальник ЖЭС № 73:
Просто сейчас в данном доме производится замена лифтового оборудования. Часто открыта входная дверь, поэтому посторонних лиц намного больше.
А вот соседи твердят наперебой: грязь и антисанитария в этом доме поселились давно.
Ксения Худолей, корреспондент:
Мы находимся здесь не более получаса, а дышать даже на первых этажах становится невыносимо. Едкий запах проникает и в квартиры. Местным помогает только такая «химзащита».
В подъезде за эти годы даже успел поселиться бездомный, и проживать ему здесь ничего не мешает. Пусть сегодняшний бум чистоты нежеланного соседа спугнул, в спокойные будни мужчина чувствует себя совсем не гостем, а хозяином. Здесь у него и кухня, и санузел, и спальное место.
Ирина Никифорова, жительница дома:
Ребята шли – надевали полотенце на лицо, маски дезинфекционные. Потому что дышать было просто невозможно.
Екатерина Цедрик, жительница дома:
Даже я пыталась к нему подойти по-человечески, помочь. Дошла до девятого этажа, но потом испугалась, потому что не знала, в каком состоянии человек.
Обращаться в милицию гуманные соседи не стали, тем более этого бездомного они хорошо знают. Мужчина раньше проживал в одной из квартир. Но терпение иссякло: участковому инспектору обеспокоенные мамы рассказывают о неприятном соседстве.
Владимир Шевченко, старший участковый инспектор Московского РУВД:
Если гражданин обращается с таким сообщением к сотрудникам органов внутренних дел, мы предпринимаем меры по изоляции из общественного места, если он, соответственно, нарушает общественный порядок тем, что оскорбляет человеческое достоинство и нравственность.
Долго держать в отделении бездомного не станут, но решить подъездный вопрос помогут. Этот дом теперь на карандаше участкового, а за своевременной уборкой и обещаниями коммунальщиков обязательно проследит наша съемочная группа.