Жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Новости Беларуси. Настоящей сенсацией завершается сезон сбора грибов. На юго-западе Беларуси нашли золотистый боровик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычная осенняя прогулка по сосновому лесу не предвещала сюрпризов. Тем более открытий. Светлана Чеберкус – тихий охотник со стажем. Но очередная находка вызвала удивление даже у искушенного грибника.

Светлана Чеберкус, житель Бреста: Меня удивила длинная его ножка и структура этой ножки. Она была как сучок дерева.

До недавнего времени женщина была уверена, что знает о дарах леса абсолютно все. Пока в руки не попал загадочный красавец. Любопытство взяло верх.

В центре Бреста выросли лесные грибы. Что говорят ученые?

Светлана Чеберкус:

Все равно на всякий случай я их нарезала половину лукошка. Принесли домой, приехали в Брест.

На семейном совете было решено отправить находку ученым. Диковинным грибом основательно занялись специалисты-микологи. Первый же осмотр в лаборатории, и вот сенсация.