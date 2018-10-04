100% жилья в Минске подключено к отоплению
Новости Беларуси. Согрели всех. 4 октября после обеда 100% жилфонда столицы подключили к отоплению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Задержки в некоторых домах могут быть лишь на день и они, в основном, связаны с завоздушиванием системы.
Также, учитывая возможное потепление на выходных, теплоносители могут перевести в режим протапливания, и в домах автоматически установится комфортная температура.
Напомним, подача тепла в социальные объекты столицы в этом сезоне началась 28 сентября. А вот вопрос отопления в общественных и административных зданиях столицы рассмотрят на следующей неделе. При полной готовности объектов и температуре не выше 8 градусов начнется финальный этап подключения отопления.