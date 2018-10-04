Учителей с профессиональным праздником поздравил мэр Минска

Новости Беларуси. Быть готовым учить и учиться. В столичном Дворце культуры за профессионализм, неиссякаемую энергию и коммуникабельность несколько десятков учителей получили грамоты от городского исполнительного комитета и Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Под их руководством учащиеся школ и гимназий становятся победителями республиканских олимпиад, создают инновационные проекты и даже пишут книги. Учителей с праздником поздравил мэр Минска Андрей Шорец.

Мария Киндиренко, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

К нам в учреждение образования идут работать и молодые специалисты, и опытные педагоги. Сегодня они ощущают поддержку государства и внимание, понимание и благодарность и родителей, и учащихся.

Наталья Кучинская, учитель истории СШ №11:

В первую очередь, оптимизма, незабываемых впечатлений, позитивных эмоций и благодарных учеников. Горящие глаза детей – это, наверное, самое главное, что нужно педагогу.