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Учителей с профессиональным праздником поздравил мэр Минска

04 октября 2018 18:05
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Новости Беларуси. Быть готовым учить и учиться. В столичном Дворце культуры за профессионализм, неиссякаемую энергию и коммуникабельность несколько десятков учителей получили грамоты от городского исполнительного комитета и Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учителей с профессиональным праздником поздравил мэр Минска-1

Под их руководством учащиеся школ и гимназий становятся победителями республиканских олимпиад, создают инновационные проекты и даже пишут книги. Учителей с праздником поздравил мэр Минска Андрей Шорец.

Учителей с профессиональным праздником поздравил мэр Минска-4

Мария Киндиренко, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
К нам в учреждение образования идут работать и молодые специалисты, и опытные педагоги. Сегодня они ощущают поддержку государства и внимание, понимание и благодарность и родителей, и учащихся.

Учителей с профессиональным праздником поздравил мэр Минска-7

Наталья Кучинская, учитель истории СШ №11:
В первую очередь, оптимизма, незабываемых впечатлений, позитивных эмоций и благодарных учеников. Горящие глаза детей – это, наверное, самое главное, что нужно педагогу.

Учителей с профессиональным праздником поздравил мэр Минска-10

Торжественный вечер дал старт целому ряду праздничных мероприятий, которые вскоре пройдут во всех районах столицы. Однако, как признаются сами учителя, главный день в их жизни не воскресный праздник, а достижения учащихся и их бесконечная благодарность.

Учителей с профессиональным праздником поздравил мэр Минска-13

Учителей с профессиональным праздником поздравил мэр Минска-15

# Образование в Беларуси # общество # Мария Киндиренко # Наталья Кучинская # Фотофакт

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