В центре Бреста выросли лесные грибы. Что говорят ученые?

Новости Беларуси. На тихую охоту – не в лес, а в город. На минувших выходных на юго-западе Беларуси прошли сильные дожди, и уже через день появились первые грибы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И не где-нибудь в лесу, а в одном из самых оживленных городских районов. На газоне образовалась целая россыпь говорушек и синяков. Удивительно, что ни первый, ни второй вид нетипичны для города.

Причина аномалии – теплая весна, а также низинное расположение Бреста.

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Прошли весенние апрельские ветры, они поразносили самые разнообразные споры, в том числе из лесов. После установилось безветрие. Сегодня стоит штиль, тепло, и даже махонький дождик провоцирует очень высокую относительную влажность воздуха.

Конечно же, надо быть оптимистом. Это добрый знак, что в центре областного города, крупного города, удаленного от лесов, появился типичный представитель лесной флоры.