Жители Гродно пожаловались помощнику Президента Ивану Лавриновичу на затопления от местной реки. Какое предложили решение?

Новости Беларуси. Что делать с домами, которые уже 10 лет подмывает река? С наболевшим вопросом жители Гродно обратились к помощнику Президента – инспектору по Гродненской области Ивану Лавриновичу во время приема граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу несколько человек озвучили давнюю проблему частного сектора в центре города. После каждого ливня река Городничанка выходит из берегов и затапливает участки и постройки. К тому же, во время одного из паводков смыло мост, и жители оказались буквально отрезаны от большой земли. Идти к домам надо в обход, не может подъехать скорая, нет нормального освещения.

Мария Толочко, жительница Гродно: Наверху стоял дом, который был около 10 лет назад снесен. В результате этого осыпалась земля. И когда дождь, то сточные воды смывает прямо на наш дом. Внизу тоже стоял дом, который тоже теперь частично разрушен, осталась одна стена, и мы уже над пропастью стоим.

Жильцов заверили, что на 2020 год запланирована реконструкция набережной, и рано или поздно все дома пойдут под снос. Единственный выход – переезд в другое жилье, которое будет предоставлено государством.

По мнению Ивана Лавриновича, местной власти стоит ежедневно вести системную работу с людьми, чтобы их проблемы оперативно решались на местах.