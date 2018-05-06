Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами

06 мая 2018 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоть сегодня и не четверг, но следующий сюжет вполне претендует на то, чтобы сделать день рыбным. Жители гродненского региона бьют тревогу: строители гидроэлектростанции под Гродно не предусмотрели отвод для рыбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -1

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -3

И сейчас, в период нереста, идет ее массовое уничтожение – рыбаки становятся браконьерами, в обход законодательства вылавливая рыбу тоннами. Госинспекция охраны животного и растительного мира не то чтобы бездействует, но ее усилий пока явно недостаточно. 

Такое народное противостояние – как способ гродненских рыбаков своими силами добиться соблюдения закона. Ведь в Гродненской области с 1 апреля и по 30 мая – весенний запрет, то есть только облегченная версия лова. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -6

Галина Буро, СТВ:
Одна удочка, один крючок и никакого захода в воду – прописная истина для рыбака в период нереста. И даже если клев будет бешеный, унести я смогу с собой только 5 килограммов рыбы. Правило железное для всех водоемов. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -9

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -11

Теперь рыбаки разделились на два лагеря: одни ловят для отдыха, другие на берегу работают! Точка столкновения интересов – район реки Неман неподалеку от Гродненской ГЭС. Сюда рыба приходит на нерест и скапливается, что, конечно, быстро смекнули рыболовы. Как результат – вереницы машин у Немана, кстати, с нарушением зон парковки у водоемов. Каждую весну начинается массовое истребление подводных обитателей – рыба не успевает дать потомство. Неравнодушные люди забили тревогу – дело пахнет экологической проблемой.

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -14

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -16

Александр Анисько, житель Гродно:
Здесь идет вахтовый метод. То есть обычный человек, который захочет порыбачить в удовольствие, он не сможет сюда даже просто сесть. Его выгонят. Уже сколько было ситуаций, что доходило до драки. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -18

Судя по всему, рейдов рыбнадзора явно недостаточно. Вот и решили провести свой народный контроль. Навешивать на здешних рыбаков ярлыки цели не ставили – среди них есть и обычные законопослушные граждане. Да и нарушения не выискивали. Прошлись по очевидному. Берег весь заставлен фидерами – порой бесхозными. То ли таким образом место держится, то ли нарушается запрет – лов на одно удилище. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -20

В зону нашего внимания чисто случайно попал и фидер с двумя крючками, что запрещено.

Как реагировали рыбаки? Подробности – в видеоматериале.

Кстати, здесь даже некурящие стоят с сигаретой – если инспектор нагрянет, леска с крючками пережигается и концы в воду. По свидетельствам очевидцев – лов здесь идет по 300 килограммов рыбы на человека за сутки. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -23

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -25

Геннадий Севрук, житель Гродно:
Наблюдал эту картину, как они вылавливают мешками. Вот такой судак большой – килограммов 20-25 достают. Туда машина подъезжает вниз, выгружают и машина уезжает. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -28

Вдоль берега – горы мусора, на каждом шагу рыбья чешуя. Палатки и импровизированные шатры уже давно стали частью пейзажа, ведь лов круглосуточный, а самозахват земли налицо. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -31

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -33

Артем Кармильчик, житель Гродно:
Человек, если не чувствует наказания, он начинает заходить все дальше, дальше. Если человек получит в плечи каких-нибудь там 200 базовых, люди уже будут бояться, будут себя сдерживать, они уже будут соблюдать закон. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -35

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -37

Кстати, о визите телевидения здесь слушок прошел еще накануне. Тем не менее, нашлись нарушения. То есть, это только верхушка айсберга. Ситуация на водоемах страны должна быть взята под контроль, виновные наказаны – на это обратил внимание и Президент. 

Александр Лукашенко: «Сделай так, чтобы не было браконьерства, но чтобы людям было хорошо»

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -40

Тем временем, в Гродненской инспекции охраны животного и растительного мира уверяют, что рейды проводят постоянно. Вот только и нарушители научились хорошо маскироваться. Попробуй докажи. Получается, управы нет. С 2018 года на рыбном участке Немана ввели круглогодичное ограничение по лову. Но хотят пойти еще дальше.  

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -43

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -45

Дмитрий Захожий, заместитель начальника отдела Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
В 2019 году будет инициирован вопрос о полном запрете в данном месте. Дабы лещу – в основном, рыба идет там лещ, чтобы дать ей спокойно отнереститься.

Первопричину проблемы гродненские рыбаки видят в другом. По их словам, на Гродненской ГЭС не предусмотрен обходной путь для рыбы. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -48

Вадим Смоляков, председатель Гродненского рыболовного клуба:
На данный момент вот это большое количество леща оно упирается в дамбу и ему нереститься особо негде. Мало того, что ее выбивают, плюс еще она мало перехаживает и таким образом мало нерестится.

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -51

А тем временем на стихийных рынках вовсю кипит реализация сушеных и копченых лещей. Недешево – по 5 рублей за штуку. А некоторые продавцы рыбы при виде камеры тут же свернули торговлю и поспешили ретироваться.

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -54

Незаконная предпринимательская деятельность, хитрые схемы истребителей рыбы – тут есть над чем подумать местной власти. Да и самим хитрецам не помешает оглянуться. Ведь порой, расставляя сети, можно и самим в них угодить. 

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -57

Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами -59

Сергей Виноградов, председатель Гродненской областной организации «ОСВОД»:
Гражданин города Гродно, устанавливая сети для ловли рыбы, не справился с управлением резиновой лодки, опрокинулся и в собственных сетях запутался. И жизнь его на этом закончилась.

А чем закончится эта непростая история с выловом рыбы на Немане, покажет время. Вопрос обозначен.  

# Браконьерство в Беларуси # общество # Александр Анисько # Артем Кармильчик # Дмитрий Захожий # Вадим Смоляков # Сергей Виноградов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?
06 мая 2018 17:58

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?

Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ
06 мая 2018 17:33

Белорусская Венеция: как живут люди на болоте. Репортаж СТВ

Акция «Бессмертный полк», встреча боевых товарищей у Большого театра: как в Москве отпразднуют День Победы?
06 мая 2018 17:18

Акция «Бессмертный полк», встреча боевых товарищей у Большого театра: как в Москве отпразднуют День Победы?