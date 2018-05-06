Жители гродненского региона бьют тревогу – строители ГЭС не предусмотрели отвод для рыбы, а рыбаки в период нереста вылавливают её тоннами

Новости Беларуси. Хоть сегодня и не четверг, но следующий сюжет вполне претендует на то, чтобы сделать день рыбным. Жители гродненского региона бьют тревогу: строители гидроэлектростанции под Гродно не предусмотрели отвод для рыбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И сейчас, в период нереста, идет ее массовое уничтожение – рыбаки становятся браконьерами, в обход законодательства вылавливая рыбу тоннами. Госинспекция охраны животного и растительного мира не то чтобы бездействует, но ее усилий пока явно недостаточно. Такое народное противостояние – как способ гродненских рыбаков своими силами добиться соблюдения закона. Ведь в Гродненской области с 1 апреля и по 30 мая – весенний запрет, то есть только облегченная версия лова.

Галина Буро, СТВ:

Одна удочка, один крючок и никакого захода в воду – прописная истина для рыбака в период нереста. И даже если клев будет бешеный, унести я смогу с собой только 5 килограммов рыбы. Правило железное для всех водоемов.

Теперь рыбаки разделились на два лагеря: одни ловят для отдыха, другие на берегу работают! Точка столкновения интересов – район реки Неман неподалеку от Гродненской ГЭС. Сюда рыба приходит на нерест и скапливается, что, конечно, быстро смекнули рыболовы. Как результат – вереницы машин у Немана, кстати, с нарушением зон парковки у водоемов. Каждую весну начинается массовое истребление подводных обитателей – рыба не успевает дать потомство. Неравнодушные люди забили тревогу – дело пахнет экологической проблемой.

Александр Анисько, житель Гродно:

Здесь идет вахтовый метод. То есть обычный человек, который захочет порыбачить в удовольствие, он не сможет сюда даже просто сесть. Его выгонят. Уже сколько было ситуаций, что доходило до драки.

Судя по всему, рейдов рыбнадзора явно недостаточно. Вот и решили провести свой народный контроль. Навешивать на здешних рыбаков ярлыки цели не ставили – среди них есть и обычные законопослушные граждане. Да и нарушения не выискивали. Прошлись по очевидному. Берег весь заставлен фидерами – порой бесхозными. То ли таким образом место держится, то ли нарушается запрет – лов на одно удилище.

В зону нашего внимания чисто случайно попал и фидер с двумя крючками, что запрещено.

Как реагировали рыбаки? Подробности – в видеоматериале. Кстати, здесь даже некурящие стоят с сигаретой – если инспектор нагрянет, леска с крючками пережигается и концы в воду. По свидетельствам очевидцев – лов здесь идет по 300 килограммов рыбы на человека за сутки.

Геннадий Севрук, житель Гродно:

Наблюдал эту картину, как они вылавливают мешками. Вот такой судак большой – килограммов 20-25 достают. Туда машина подъезжает вниз, выгружают и машина уезжает.

Вдоль берега – горы мусора, на каждом шагу рыбья чешуя. Палатки и импровизированные шатры уже давно стали частью пейзажа, ведь лов круглосуточный, а самозахват земли налицо.

Артем Кармильчик, житель Гродно:

Человек, если не чувствует наказания, он начинает заходить все дальше, дальше. Если человек получит в плечи каких-нибудь там 200 базовых, люди уже будут бояться, будут себя сдерживать, они уже будут соблюдать закон.

Кстати, о визите телевидения здесь слушок прошел еще накануне. Тем не менее, нашлись нарушения. То есть, это только верхушка айсберга. Ситуация на водоемах страны должна быть взята под контроль, виновные наказаны – на это обратил внимание и Президент.

Тем временем, в Гродненской инспекции охраны животного и растительного мира уверяют, что рейды проводят постоянно. Вот только и нарушители научились хорошо маскироваться. Попробуй докажи. Получается, управы нет. С 2018 года на рыбном участке Немана ввели круглогодичное ограничение по лову. Но хотят пойти еще дальше.

Дмитрий Захожий, заместитель начальника отдела Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

В 2019 году будет инициирован вопрос о полном запрете в данном месте. Дабы лещу – в основном, рыба идет там лещ, чтобы дать ей спокойно отнереститься. Первопричину проблемы гродненские рыбаки видят в другом. По их словам, на Гродненской ГЭС не предусмотрен обходной путь для рыбы.

Вадим Смоляков, председатель Гродненского рыболовного клуба:

На данный момент вот это большое количество леща оно упирается в дамбу и ему нереститься особо негде. Мало того, что ее выбивают, плюс еще она мало перехаживает и таким образом мало нерестится.

А тем временем на стихийных рынках вовсю кипит реализация сушеных и копченых лещей. Недешево – по 5 рублей за штуку. А некоторые продавцы рыбы при виде камеры тут же свернули торговлю и поспешили ретироваться.

Незаконная предпринимательская деятельность, хитрые схемы истребителей рыбы – тут есть над чем подумать местной власти. Да и самим хитрецам не помешает оглянуться. Ведь порой, расставляя сети, можно и самим в них угодить.

Сергей Виноградов, председатель Гродненской областной организации «ОСВОД»:

Гражданин города Гродно, устанавливая сети для ловли рыбы, не справился с управлением резиновой лодки, опрокинулся и в собственных сетях запутался. И жизнь его на этом закончилась.