Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?

Новости Беларуси. Если поддаться желанию включить фантазера, то сегодня, 6 мая, как раз тот самый день, когда подавляющее большинство журналистов могут загадывать желание: 5 мая был День печати, а 7-го – День работников радио, телевидения и связи. И венчает все это великолепие – выставка «СМИ в Беларуси», которая традиционно проходит в начале мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Программа мероприятий в 2018 году была насыщенной и разнообразной. Состоялись презентации проектов Столичного телевидения, в том числе и новой «Недели». Но, как говорится, лучше один раз увидеть.

Что у нас на стенде?

У нас появилось нововведение – книга пожеланий, в которой каждый желающий может оставить пожелание, жалобы, советы для канала. Книга лежит здесь всего несколько часов, но у нас уже очень много всяких пожеланий, которые руководство будет изучать.

Что в основном желают, читали уже?

В основном желают занимать первые места и оставаться на вершине.

Дмитрий Александрович, скажите, победит ли интернет печатную прессу?



Дмитрий Жук, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Они друг друга дополнят. Театр не победил кино, а кино не победило телевидение или телевидение кино. Но вы переходите в интернет?

Дмитрий Жук:

Мы активно работаем в интернете, это просто еще одно развитие.

Что читаете, где черпаете информацию: газеты или интернет? Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Основной источник информации – милицейские сводки. Если шутя. А так, конечно, это ведомственная пресса. У нас есть замечательная газета «На страже». В интернете смотрю то, что по моей специфике, что я должен смотреть и знать. «Неделю» смотрю, вообще, СТВ очень часто включаю, когда это необходимо. Но в основном новости.

Читаете газеты, интернет, где получаете информацию? Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Безусловно, в интернете. Потому что в интернете я получаю информацию быстрее, в более сжатой форме и я не трачу время на просмотр видеоконтента.

Скажите, за каким контентом будущее?

Дмитрий Шедко:

За честным и оперативным.





На что делаете упор сейчас, что будите развивать, за чем будущее?

Ирина Акулович, генеральный директор УП «БЕЛТА»:

Будущее за информацией, за опытными журналистами всегда и не зачем другим. У БЕЛТА опыт есть, традиции есть, коллектив, поэтому на этом и стоим.





Где кадры журналистские? Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания института журналистики БГУ:

Вот, целая выставка. Здесь работающие, скажите, где подрастающее поколение? Вячеслав Булацкий:

Учится. На что делаете ставку? Вячеслав Булацкий:

На практику.



Якая будучыня ў беларускамоўных выданныў?

Павел Сухоруков, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:

Пакуль існуе любоў чытача, беларусаў да роднай мовы, роднага слова, я думаю, шмат стагоддзяў.