Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?
Новости Беларуси. Если поддаться желанию включить фантазера, то сегодня, 6 мая, как раз тот самый день, когда подавляющее большинство журналистов могут загадывать желание: 5 мая был День печати, а 7-го – День работников радио, телевидения и связи. И венчает все это великолепие – выставка «СМИ в Беларуси», которая традиционно проходит в начале мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Программа мероприятий в 2018 году была насыщенной и разнообразной. Состоялись презентации проектов Столичного телевидения, в том числе и новой «Недели». Но, как говорится, лучше один раз увидеть.
Что у нас на стенде?
У нас появилось нововведение – книга пожеланий, в которой каждый желающий может оставить пожелание, жалобы, советы для канала. Книга лежит здесь всего несколько часов, но у нас уже очень много всяких пожеланий, которые руководство будет изучать.
Что в основном желают, читали уже?
В основном желают занимать первые места и оставаться на вершине.
Дмитрий Александрович, скажите, победит ли интернет печатную прессу?
Дмитрий Жук, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Они друг друга дополнят. Театр не победил кино, а кино не победило телевидение или телевидение кино.
Но вы переходите в интернет?
Дмитрий Жук:
Мы активно работаем в интернете, это просто еще одно развитие.
Что читаете, где черпаете информацию: газеты или интернет?
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Основной источник информации – милицейские сводки. Если шутя. А так, конечно, это ведомственная пресса. У нас есть замечательная газета «На страже». В интернете смотрю то, что по моей специфике, что я должен смотреть и знать. «Неделю» смотрю, вообще, СТВ очень часто включаю, когда это необходимо. Но в основном новости.
Читаете газеты, интернет, где получаете информацию?
Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Безусловно, в интернете. Потому что в интернете я получаю информацию быстрее, в более сжатой форме и я не трачу время на просмотр видеоконтента.
Скажите, за каким контентом будущее?
Дмитрий Шедко:
За честным и оперативным.
На что делаете упор сейчас, что будите развивать, за чем будущее?
Ирина Акулович, генеральный директор УП «БЕЛТА»:
Будущее за информацией, за опытными журналистами всегда и не зачем другим. У БЕЛТА опыт есть, традиции есть, коллектив, поэтому на этом и стоим.
Где кадры журналистские?
Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания института журналистики БГУ:
Вот, целая выставка.
Здесь работающие, скажите, где подрастающее поколение?
Вячеслав Булацкий:
Учится.
На что делаете ставку?
Вячеслав Булацкий:
На практику.
Якая будучыня ў беларускамоўных выданныў?
Павел Сухоруков, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:
Пакуль існуе любоў чытача, беларусаў да роднай мовы, роднага слова, я думаю, шмат стагоддзяў.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Акценты традиционные. И в 2017 году, и в 2018 главное – представить наиболее широкую палитру средств массовой информации. Для нас важны все.