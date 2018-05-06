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Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?

06 мая 2018 17:58
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Новости Беларуси. Если поддаться желанию включить фантазера, то сегодня, 6 мая, как раз тот самый день, когда подавляющее большинство журналистов могут загадывать желание: 5 мая был День печати, а 7-го – День работников радио, телевидения и связи. И венчает все это великолепие – выставка «СМИ в Беларуси», которая традиционно проходит в начале мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-1

Программа мероприятий в 2018 году была насыщенной и разнообразной. Состоялись презентации проектов Столичного телевидения, в том числе и новой «Недели». Но, как говорится, лучше один раз увидеть.

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-4

Что у нас на стенде?
У нас появилось нововведение – книга пожеланий, в которой каждый желающий может оставить пожелание, жалобы, советы для канала. Книга лежит здесь всего несколько часов, но у нас уже очень много всяких пожеланий, которые руководство будет изучать.

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-7

Что в основном желают, читали уже?
В основном желают занимать первые места и оставаться на вершине.

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-10

Дмитрий Александрович, скажите, победит ли интернет печатную прессу?

Дмитрий Жук, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Они друг друга дополнят. Театр не победил кино, а кино не победило телевидение или телевидение кино.

Но вы переходите в интернет?


Дмитрий Жук:
Мы активно работаем в интернете, это просто еще одно развитие.

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-13

Что читаете, где черпаете информацию: газеты или интернет?

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Основной источник информации – милицейские сводки. Если шутя. А так, конечно, это ведомственная пресса. У нас есть замечательная газета «На страже». В интернете смотрю то, что по моей специфике, что я должен смотреть и знать. «Неделю» смотрю, вообще, СТВ очень часто включаю, когда это необходимо. Но в основном новости.

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-16

Читаете газеты, интернет, где получаете информацию?

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Безусловно, в интернете. Потому что в интернете я получаю информацию быстрее, в более сжатой форме и я не трачу время на просмотр видеоконтента.

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-19

Скажите, за каким контентом будущее?

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-22

Дмитрий Шедко:
За честным и оперативным.

На что делаете упор сейчас, что будите развивать, за чем будущее?

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-25

Ирина Акулович, генеральный директор УП «БЕЛТА»:
Будущее за информацией, за опытными журналистами всегда и не зачем другим. У БЕЛТА опыт есть, традиции есть, коллектив, поэтому на этом и стоим.

Где кадры журналистские?

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания института журналистики БГУ:
Вот, целая выставка.

Здесь работающие, скажите, где подрастающее поколение?

Вячеслав Булацкий:
Учится.

На что делаете ставку?

Вячеслав Булацкий:
На практику.

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-28


Якая будучыня ў беларускамоўных выданныў?

Павел Сухоруков, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:
Пакуль існуе любоў чытача, беларусаў да роднай мовы, роднага слова, я думаю, шмат стагоддзяў.

Что читает Игорь Шуневич и за чем будущее по мнению Дмитрия Жука?-31

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Акценты традиционные. И в 2017 году, и в 2018 главное – представить наиболее широкую палитру средств массовой информации. Для нас важны все.

# Выставка СМИ в Беларуси # общество # Игорь Шуневич # Александр Карлюкевич # Дмитрий Жук # Фотофакт

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