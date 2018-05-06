Акция «Бессмертный полк», встреча боевых товарищей у Большого театра: как в Москве отпразднуют День Победы?

Новости Беларуси. В России, как и в Беларуси, День Победы иначе как всенародным праздником никак и не называют. Торжественные митинги, шествия и парады пройдут в сотнях городов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Например, около тысячи ветеранов Великой Отечественной проедут на ретроавтомобилях по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. Ну а главное событие – самый масштабный военный парад, который состоится в Москве.

Игорь Позняк, СТВ:

Буквально несколько часов назад центр Москвы вновь стал доступен для жителей города и туристов. На Красной площади 6 мая состоялась последняя – генеральная репетиция парада Победы, который пройдет в российской столице 9 мая. Ну а собственно торжества Дня Победы уже начались. Так еще накануне цветы от белорусского посольства легли к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятным знакам «Минск-город-герой» и «Брестская крепость-герой» в Александровском саду.

Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Это не веление времени, это не воля политиков, а это идет от души, от силы народа. Здесь, именно в Александровском саду, у Могилы Неизвестного Солдата, ты ощущаешь величие подвига, который совершил советский солдат, советский народ, победив в той страшной войне.

День Победы – это не просто праздник. Для каждого это своя – глубоко личная история. Память о жертвах Второй мировой сегодня – спустя 73 года – приобретает новое звучание. Когда уже в наше время во многих, в том числе и постсоветских странах, на себе испытали, что значат боевые действия, когда холодная война – это уже не миф, а нечто вполне реальное.

По традиции в 2018 году в Москве и других российских городах пройдет акция «Бессмертный полк». Тысячи людей с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, пройдут по улицам. В Москве эта колонна стартует, кстати, от Белорусского вокзала. И это неслучайно. Ведь именно отсюда в 1941 отправлялись эшелоны на фронт, и именно здесь в 1945 встречали победителей.

Ну а местом встречи ветеранов в Москве по уже многолетней традиции станет Поклонная гора, центр Тверской улицы. А вот самым излюбленным, конечно же, площадь у Большого театра. Кстати, первая встреча боевых товарищей со всего Советского Союза именно здесь прошла еще в 1947 году. И с тех пор, как говорится, место встречи изменить нельзя. Придут сюда ветераны и в 2018 году, многие уже с помощью внуков. Среди них, конечно же и те, кто воевал на белорусской земле.