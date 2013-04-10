Жители деревни Ольшаны из-за плохих дорог несколько лет утопают в грязи, неделю дети не ходят в школу

Новости Беларуси. Ни пройти, не проехать! Жители отдельных улиц в деревне Ольшаны Столинского района вот уже несколько лет утопают в грязи. А причина тому – плохие дороги. Дети уже неделю не ходят в школу, а взрослые только и успевают сушить сапоги.

Почтальон Ольга Ярмолич ежедневно пробирается по бездорожью. Отдельные улицы Ольшан напоминают грязевое месиво.

Ольга Ярмолич, почтальон:

И я по такой грязи каждый день. Это еще подсохло, терпимо. А бывало и сапоги оставались в грязи.

Легковые автомобили здесь служат не только средством передвижения, но и сушкой для сапог. Кстати, на каждого члена семьи – по несколько пар резиновой обуви. Она здесь самый востребованный товар. Жители улиц обращались к местной власти, чтобы помогли решить проблему. Но безрезультатно.

Светлана Бобко:

У нас улица кольцевая. У нас там ни пройти, ни заехать. Скорая не подъезжает, газ привозят и кричат, чтобы подошли к повороту.

Грязи по колено. Дети угрузают. В школу приходят все грязные, все мокрые.

Наталья Тарасевич:

А маленьких мы боимся вообще выпускать. Они там полностью утопают. Мы каждую секунду их смотрим. Мы их ни на прогулку, никуда не выпускаем. Они сидят в домах.

Дети в школу уже не ходят больше недели. Причина – все то же бездорожье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:

Целую неделю с начала четверти не хожу ни один день. Потому что грязь и невозможно выйти. Хожу огородами, а там полно воды.

Обувь портится. Подошва отпадает. Ужасная грязь.

Павел Тарасевич:

Я живу здесь 17 лет. Лет 10, наверное, уже обращаемся. Внимания никакого. Мы сами из Житковичского района выписали 5 «Камазов». Сами жильцы. Потом просили: давайте, мы песок насыпали, а вы нам хотя бы щебень.

Местная власть многолетнюю проблему знает. Но решать ее не спешит. В плане благоустройства 9-тысячного агрогородка – самые непроходимые улицы изменят вид лишь в 2014 году. И то, асфальта жителям никто не обещает. Подсыплют щебень.

Виктор Гапко, председатель Ольшанского сельского исполнительного комитета:

Ждать, что в 2014 году, согласно плану, будут проведены работы по благоустройству улицы Сиреневая. Я не могу сказать, что завтра туда пойдет техника и будет работать. Потому что бюджет наш очень скудный и расписан на целый год вперед.

Но жители утопающих в грязи улиц этим словам не верят. Уже сколько лет прошло, а все пустые обещания. Их дети по-прежнему не ходят в школу. И люди говорят: им проще, видимо, подождать пока дороги сами высохнут, чем благоустройство родного агрогородка.