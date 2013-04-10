Газете «Знамя юности» – 75 лет

Новости Беларуси. 75 лет на информационном поле Беларуси. Газета «Знамя юности» отмечает юбилей. Созданная в предвоенные годы молодежное издание ярко и авторитетно заявило о себе. Сегодня «Знамя юности» – единственная общественно-политическая газета для молодежи. В свое время была стартовой площадкой для звезд белорусской журналистики.

Несмотря на внушительный юбилей, в редакции свою газету солидной дамой никто не называет. Вот уже 75 лет ей удается находить общий язык с самой щепетильной аудиторией – молодежью. Секрет, говорят, прост: быть постоянно в тренде.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

У «Знамени юности» какая-то особая, очень теплая ниша. И, безусловно, ответственная задача. Она – знамя юности. Она работает для молодых. Она работает с молодыми. Она формирует личность молодых. И, конечно, они 75 лет это делают. И у них это получается.

Евгений Мелешко, главный редактор газеты «Знамя юности»:

В этом году запустим мобильную версию газеты, чтобы те, кто ходит везде с планшетом, мог раз – открыть на планшете газету и почитать. Заметьте: газету почитать на планшете.

Своего читателя «Знаменка» не оставляла в самые трудные минуты. В годы Великой Отечественной тогда еще «Сталинская молодежь» выходила на одном из фронтов Красной Армии в виде листовки.

В 70-ые ради работы в газете «Знамя юности» Вячеслав Сиваков оставил должность электрика минского хлебзавода. В начале журналистской карьеры его труд оценил даже Роберт Рождественский.

Вячеслав Сиваков, сотрудник газеты «Знамя юности» (1970-1974):

Поехал делать репортаж. Вдруг смотрю: Роберт Иванович Рождественский. И поезд уже вот-вот уходит. И мы решили, что он даст фирменный автограф, мы его по моей идее даем на первой полосе с текстовкой. Я по карманам – бумаги нет приличной. Достаю удостоверение служебное, и он мне фирменный автограф поставил.

Молодежь не отстает от своих предшественников. В этом году «Знаменку» даже отправили в Космос. На МКС она прибыла в посылке для белорусского космонавта Олега Новицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Мачекин, обозреватель газеты «Знамя юности»:

В феврале этого года газета «Знамя юности» прилетела в Космос. Олег Новицкий сам позвонил мне на мобильный телефон из Космоса. Рассказал почему неудобно спать в Космосе. Они спят стоя. И он говорит, что когда ночью он просыпался, организм давал команды перевернуться, как будто он спит на спине.

Олег Новицкий, космонавт (по телефону):

Хороших тиражей и верных читателей. А также чтобы полет вашей газеты в Космос, который состоялся в начале этого года, был не последним, потому что «Знамя юности» интересно читать даже в Космосе.

Образование, здоровье, спорт, молодежные инициативы, интервью со звездами, оригинальные проекты. Каждую пятницу – более 40 полос. Постоянно обновляется и онлайн-версия газеты.

У печатного издания «Знамя юности» всегда будет свой читатель. По крайней мере это те, кто по дороге на работу в автобусе, метро, троллейбусе привык перелистывать знакомые страницы. А еще одно подтверждение тому – постоянно растущий тираж. Сегодня это почти 40 тысяч экземпляров.