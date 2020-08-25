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Где 26 августа пройдут митинги «За Беларусь!»

25 августа 2020 19:37
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Новости Беларуси. Поддержать друг друга в непростое время можно на официально разрешенных митингах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где 26 августа пройдут митинги «За Беларусь!» -1

Они проходят повсеместно – от небольших городских поселков до крупных городов. Уже в ближайшие дни мирные митинги пройдут также в Ошмянах, Новогрудке, Дятлово, Кореличах и Берестовице.

Что происходило на Комаровке и о чём говорили участники митинга читайте здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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