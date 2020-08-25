Где 26 августа пройдут митинги «За Беларусь!»

Новости Беларуси. Поддержать друг друга в непростое время можно на официально разрешенных митингах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они проходят повсеместно – от небольших городских поселков до крупных городов. Уже в ближайшие дни мирные митинги пройдут также в Ошмянах, Новогрудке, Дятлово, Кореличах и Берестовице.