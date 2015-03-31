Новости Беларуси. Адрес регистрации: чистое поле. Жители Буда-Кошелёвского района зарегистрированы по несуществующим адресам. Точнее, их дома снесены. Съемочная группа СТВ попыталась разобраться в ситуации.

Александр Добриян, СТВ:

Этот обширный пустырь на автотрассе Буда-Кошелёво–Чечерск кажется абсолютно безжизненным. Однако совсем недавно здесь жили люди, стояли дома, росли яблони и груши. Трудно поверить, но официально и сегодня на этом поле проживает несколько человек. По крайней мере, у семи граждан Республики Беларусь в паспортах в графе регистрация значится улица Советская, деревня Заболотье Буда-Кошелёвского района.

Свежий кирпич, игрушки, битая посуда. Вот они улики человеческого быта. Когда Вадим Дудник приехал на родину, то не поверил своим глазам.

Из мест лишения свободы парень вернулся полтора месяца назад. Буквально в голое поле. Дом, в котором был прописан Вадим, исчез. Идти сироте некуда, родственников нет: приютили бывшие односельчане, давно перебравшиеся в город.

По закону, круглому сироте положено жильё, да и снести дом, в котором прописан человек, никто не имел права. Сейчас парень собирает документы. А тем временем поднятый им вопрос оказался гораздо шире. В сельсовете подтвердили только на улице Советской в Заболотье сегодня зарегистрировано 7 человек.

Юлия Шевцова, председатель Широковского сельсовета Буда-Кошелёвского района:

Я не знаю как вам прокомментировать этот вопрос, потому что дома уже были разрушены, разобраны людьми, населением, может, быть и людьми, которые проживали в данных домовладениях еще 2009 года.

Все снесённые дома когда-то принадлежали колхозу «Искра», но его уже не существует в природе. Кто, куда и когда передавал строения, нам выяснить не удалось. Но факт остаётся фактом — всего шесть лет назад в дом на улице Советской зарегистрировали новорожденного. И сделали это работники того самого Широковского сельсовета, где сегодня твёрдо убеждены, что никаких домов в Заболотье не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штампы в паспортах, а на деле — голое поле. Театр абсурда. Разобраться в котором ещё только предстоит.

Татьяна Иванова, начальник отдела ЖКХ Буда-Кошелёвского райисполкома:

Это сложный очень вопрос, поэтому, чтобы разобраться в сущности данного обращения, мы направили в соответствующие органы запрос для подтверждения данного факта, то есть мы должны рассмотреть пакет документов, а затем дадим обоснованный ответ. Очень запутано с юридической точки зрения.

Куда исчезли дома, почему их судьбой никто не интересовался, кто подписывал документы на рекультивацию деревни и кто регистрировал новых жильцов на голых фундаментах? Фигурантов в деле десятки. Только вот кто из них теперь обеспечит Вадиму Дуднику крышу над головой — непонятно.