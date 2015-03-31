Социальный проект «Подари книге вторую жизнь» стартовал в Беларуси

Эти яркие ящики стоят в шаговой доступности от магазина. Чтобы было удобно горожанам. Пока 65, но, если задумка оправдает надежды, в скором времени, и в других городах контейнерам подыщут места.

Лилия Сёмочкина, организатор проекта:

Результаты нас очень радуют, потому что люди очень охотно понесли в контейнеры макулатуру. Никого бытового мусора практически нет. Очень много книг в хорошем состоянии. Можно сделать вывод, что где-то около 25-30% содержимого контейнеров - это книги в хорошем состоянии, которые можно передать для второго читателя.

Первые книги, собранные в таких контейнерах, были переданы в одно из социальных учреждений города Минска.

В коллекции центра уже более десятка изданий, полученных от организатора проекта «Подари книге вторую жизнь».

Выбросив макулатуру в специальный контейнер, будьте уверены, что поступили верно: содержимое ящиков пойдет на переработку, а бумажные издания в хорошем состоянии будут передаваться в больницы, приюты, дома престарелых и другие социальные учреждения.