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Социальный проект «Подари книге вторую жизнь» стартовал в Беларуси

31 марта 2015 12:48
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Эти яркие ящики стоят в шаговой доступности от магазина. Чтобы было удобно горожанам. Пока 65, но, если задумка оправдает надежды, в скором времени, и в других городах контейнерам подыщут места.

Лилия Сёмочкина, организатор проекта:
Результаты нас очень радуют, потому что люди очень охотно понесли в контейнеры макулатуру. Никого бытового мусора практически нет. Очень много книг в хорошем состоянии. Можно сделать вывод, что где-то около 25-30% содержимого контейнеров - это книги в хорошем состоянии, которые можно передать для второго читателя.

Первые книги, собранные в таких контейнерах, были переданы в одно из социальных учреждений города Минска.

В коллекции центра уже более десятка изданий, полученных от организатора проекта «Подари книге вторую жизнь».

Выбросив макулатуру в специальный контейнер, будьте уверены, что поступили верно: содержимое ящиков пойдет на переработку, а бумажные издания в хорошем состоянии будут передаваться в больницы, приюты, дома престарелых и другие социальные учреждения.

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Это интересно # Анна Хуторская # Лилия Сёмочкина

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