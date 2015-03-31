40 дней до Великой Победы: 31 марта 45-го завершилась Верхне-Силезская наступательная операция советской армии

Новости Беларуси. 40 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20 века. 31 марта 45-го завершилась Верхне-Силезская наступательная операция советской армии. Войска 1-го Украинского фронта разгромили группировку противника в Ратиборе.

В Беларуси продолжается активное восстановление пострадавшей за годы войны промышленности, а также сельского и лесного хозяйства. Руководителем Наркомлеса БССР в этот день был назначен Степан Пыж. Уже через год он возглавит первое Министерство лесной промышленности БССР.

О страшных победных сражениях и успехах послевоенной жизни сегодня вспоминают дети героев того времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:

Мой отец воевал, дошел до Берлина, был ранен, много мне рассказывал. Самые первые годы моей жизни прошли в армии (отец был военным), до 5 лет я там учился читать, стихи рассказывать. Звучание этого духового оркестра, этих фанфар у меня с самого детства. Мне кажется, что очень интересно то, что молодежь поет песни на такие великие темы. Это очень важно, особенно в наше беспокойное время.