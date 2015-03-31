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40 дней до Великой Победы: 31 марта 45-го завершилась Верхне-Силезская наступательная операция советской армии

31 марта 2015 17:32
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Новости Беларуси. 40 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20 века. 31 марта 45-го завершилась Верхне-Силезская наступательная операция советской армии. Войска 1-го Украинского фронта разгромили группировку противника в  Ратиборе.

В  Беларуси продолжается активное восстановление пострадавшей за годы войны  промышленности, а также  сельского и лесного  хозяйства. Руководителем Наркомлеса БССР в этот день  был назначен Степан Пыж. Уже через год он возглавит первое Министерство лесной промышленности БССР.

О страшных победных сражениях и успехах послевоенной жизни сегодня вспоминают дети героев того времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:
Мой отец воевал, дошел до Берлина, был ранен, много мне рассказывал. Самые первые годы моей жизни прошли в армии (отец был военным), до 5 лет я там учился читать, стихи рассказывать. Звучание этого духового оркестра, этих фанфар у меня с самого детства. Мне кажется, что очень интересно то, что молодежь поет песни на такие великие темы. Это очень важно,  особенно в наше беспокойное время.   

# общество # Беларусь помнит # Василий Раинчик

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