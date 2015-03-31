Тадеуш Кондрусевич считает возможным приезд Папы Римского Франциска в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь ждет приезда Папы Римского. Приглашение посетить белорусскую землю правительство, духовенство и верующие передали понтифику через кардинала Паролина во время его визита в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответ из Ватикана пока ждут. Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич высказал мнение, что на положительное решение Папы Римского Франциска повлияет то количество голосов, которое было высказано в пользу его приезда.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларуси:

Этот визит был по приглашению государственных властей, чтобы кардинал Паролин встретился с президентом. Также состоялась встреча кардинала Паролина с руководителем Белорусской православной церкви, что также очень важно для развития экуменического диалога. Сегодня мы должны вместе отвечать на вызовы нашего времени.

Этот визит также имел пасторский характер. Я потом с ним разговаривал. Он уезжал с чувством того, что увидел в Беларуси живой молодой костел.