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Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось

22 февраля 2023 14:55
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Новости Беларуси. Нужное – людям. Жители агрогородка Озерцо добились строительства поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но этот путь был долгим. Когда переписки и хождения по инстанциям не дали необходимого результата, люди обратились напрямую в Совет Республики. Именно сенаторы не оставили без внимания просьбу жителей Озерца и придали импульс решению вопроса. Здесь вошли в положение белорусов и посодействовали скорейшему возведению поликлиники. Проблема, тянувшаяся из 1990-х, решилась за считаные месяцы.

Подробности в репортаже Оксаны Семашко.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-1

Людмила Цывако, жительница Озерца:
Должен быть контроль от власти, но мы настолько жестко держали свою позицию. Мы не отпускали ее ни на один день. И звонили, и писали. Даже на Всебелорусское народное собрание мы давали запрос.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-3

Жительница Озерца Людмила Цывако собрала целую папку документов. Это переписка местных жителей со всевозможными инстанциями. Чтобы ускорить процедуру строительства поликлиники, люди проявили инициативу – собирали подписи, проводили собрания, но, кроме обещаний, так ничего и не получили. Со слов белоруски, с возведением поликлиники не торопились – то ковид, то недостаточно финансирования.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-5

Людмила Цывако:
Еще в 1990-х годах стоял этот вопрос. Уже был заложен даже фундамент новой амбулатории, но потом это все стихло. Ждем, а строительства нет. И тогда мы написали в Совет Республики. И после этого письма буквально через месяц здесь появились геодезисты, стали отводить землю.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-7

Стремительная застройка подсказала: нужно выходить на новый уровень медицинского обслуживания. Предпроектную документацию по новой поликлинике в Озерце подготовили еще четыре года назад.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-9

Екатерина Мартинович, заведующая Озерцовской поликлиникой:
В 2020 году уже была инвестиционная программа запланирована. В 2021 году начали ее строить. И вот 10 ноября 2022 года наша поликлиника открылась. Кроме врачей общей практики, педиатров, также у нас прием ведут такие узкие специалисты, как хирург, офтальмолог, гинеколог, невролог, лор, стоматолог.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-11
Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-12
Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-13

Теперь всю необходимую медицинскую помощь здесь получают не только местные жители, но и пациенты Новосельской участковой больницы и Хатежинской амбулатории. Рентген, УЗИ, кабинет функциональной диагностики, дневной стационар – в новой поликлинике есть все, чтобы получить качественное обследование и лечение в шаговой доступности и без лишних затрат.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-15

Оксана Семашко, корреспондент:
А вот так выглядит амбулатория, в которой до появления новой поликлиники обслуживали семь тысяч пациентов. Здание с больше чем полувековой историей не покрывало все потребности агрогородка. Люди вынуждены были даже обращаться за медпомощью в Минск.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-17

Неблизко было ездить и в Боровляны. 60 посещений вместо сегодняшних 200. Старая постройка была перегружена в два раза.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-19

Светлана Адамович, помощник врача Озерцовской поликлиники:
Условия, в которых мы работали раньше, не сравнить с этими условиями. Здесь все комфортно для нас. Оборудование очень новое, современное. Все компьютеризировано, очень легко работать с документацией. Все кабинеты, у нас практически все укомплектовано.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-21

Людмила Цывако:
Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в строительстве поликлиники, Минскому райисполкому, облисполкому, Министерству здравоохранения (очень контролировало этот вопрос). И лично Наталье Ивановне Кочановой, потому что она нам помогла очень много и вовремя.

Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось-23

23 февраля – очередной личный прием. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова готова выслушать каждого. В Совете Республики к открытому диалогу подходят комплексно. Белорусы получают реальную помощь, потому и доверяют топ-чиновникам. Они всегда выполняют свои обещания и помогают искоренить проблемы там, где они глубоко успели пустить корни. В сенате подчеркивали уже не раз: неразрешимых вопросов нет.

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# Учреждения здравоохранения # Оксана Семашко # Наталья Кочанова

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