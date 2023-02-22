Жители агрогородка добивались строительства новой поликлиники около 30 лет. И у них получилось

Новости Беларуси. Нужное – людям. Жители агрогородка Озерцо добились строительства поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но этот путь был долгим. Когда переписки и хождения по инстанциям не дали необходимого результата, люди обратились напрямую в Совет Республики. Именно сенаторы не оставили без внимания просьбу жителей Озерца и придали импульс решению вопроса. Здесь вошли в положение белорусов и посодействовали скорейшему возведению поликлиники. Проблема, тянувшаяся из 1990-х, решилась за считаные месяцы. Подробности в репортаже Оксаны Семашко.

Людмила Цывако, жительница Озерца:

Должен быть контроль от власти, но мы настолько жестко держали свою позицию. Мы не отпускали ее ни на один день. И звонили, и писали. Даже на Всебелорусское народное собрание мы давали запрос.

Жительница Озерца Людмила Цывако собрала целую папку документов. Это переписка местных жителей со всевозможными инстанциями. Чтобы ускорить процедуру строительства поликлиники, люди проявили инициативу – собирали подписи, проводили собрания, но, кроме обещаний, так ничего и не получили. Со слов белоруски, с возведением поликлиники не торопились – то ковид, то недостаточно финансирования.

Людмила Цывако:

Еще в 1990-х годах стоял этот вопрос. Уже был заложен даже фундамент новой амбулатории, но потом это все стихло. Ждем, а строительства нет. И тогда мы написали в Совет Республики. И после этого письма буквально через месяц здесь появились геодезисты, стали отводить землю.

Стремительная застройка подсказала: нужно выходить на новый уровень медицинского обслуживания. Предпроектную документацию по новой поликлинике в Озерце подготовили еще четыре года назад.

Екатерина Мартинович, заведующая Озерцовской поликлиникой:

В 2020 году уже была инвестиционная программа запланирована. В 2021 году начали ее строить. И вот 10 ноября 2022 года наша поликлиника открылась. Кроме врачей общей практики, педиатров, также у нас прием ведут такие узкие специалисты, как хирург, офтальмолог, гинеколог, невролог, лор, стоматолог.

Теперь всю необходимую медицинскую помощь здесь получают не только местные жители, но и пациенты Новосельской участковой больницы и Хатежинской амбулатории. Рентген, УЗИ, кабинет функциональной диагностики, дневной стационар – в новой поликлинике есть все, чтобы получить качественное обследование и лечение в шаговой доступности и без лишних затрат.

Оксана Семашко, корреспондент:

А вот так выглядит амбулатория, в которой до появления новой поликлиники обслуживали семь тысяч пациентов. Здание с больше чем полувековой историей не покрывало все потребности агрогородка. Люди вынуждены были даже обращаться за медпомощью в Минск.

Неблизко было ездить и в Боровляны. 60 посещений вместо сегодняшних 200. Старая постройка была перегружена в два раза.

Светлана Адамович, помощник врача Озерцовской поликлиники:

Условия, в которых мы работали раньше, не сравнить с этими условиями. Здесь все комфортно для нас. Оборудование очень новое, современное. Все компьютеризировано, очень легко работать с документацией. Все кабинеты, у нас практически все укомплектовано.

Людмила Цывако:

Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в строительстве поликлиники, Минскому райисполкому, облисполкому, Министерству здравоохранения (очень контролировало этот вопрос). И лично Наталье Ивановне Кочановой, потому что она нам помогла очень много и вовремя.