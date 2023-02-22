В Национальном парке «Нарочанский» разводят благородных оленей и косуль. Стадо уже сформировано
Новости Беларуси. Окунуться в фауну дикой природы и сделать фото с лесными обитателями. В Национальном парке «Нарочанский» разводят благородных оленей и косуль. Стадо уже сформировано. Всего в вольере около четырехсот парнокопытных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В их распоряжении постоянное жилье на 1 700 квадратов. Условия содержания животных адаптированы к естественной среде обитания. У парнокопытных полноценный рацион. Трижды в неделю оленям и ланям подвозят зерно. А лакомятся животные сенажом и сеном ежедневно. Кстати, лесные обитатели уже изучили график приема пищи и заблаговременно собираются у кормовой площадки.
Олег Карприк, заведующий вольером Национального парка «Нарочанский»:
Около 380 особей находятся в вольере. Три раза был завоз с 2014 года. В 2014-м, потом в 2016 году завозились.
Фауна сафари-парка многообразна. Здесь обитают лоси, косули, бобры. Отметим, Национальный парк «Нарочанский» открыт круглый год. Однако посещать его рекомендуют именно зимой. Так вероятнее всего увидеть животных, когда они выходят на подкормку.
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