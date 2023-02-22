Прямой эфир

В Национальном парке «Нарочанский» разводят благородных оленей и косуль. Стадо уже сформировано

22 февраля 2023 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Окунуться в фауну дикой природы и сделать фото с лесными обитателями. В Национальном парке «Нарочанский» разводят благородных оленей и косуль. Стадо уже сформировано. Всего в вольере около четырехсот парнокопытных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Национальном парке «Нарочанский» разводят благородных оленей и косуль. Стадо уже сформировано-1

В их распоряжении постоянное жилье на 1 700 квадратов. Условия содержания животных адаптированы к естественной среде обитания. У парнокопытных полноценный рацион. Трижды в неделю оленям и ланям подвозят зерно. А лакомятся животные сенажом и сеном ежедневно. Кстати, лесные обитатели уже изучили график приема пищи и заблаговременно собираются у кормовой площадки.

В Национальном парке «Нарочанский» разводят благородных оленей и косуль. Стадо уже сформировано-4

Олег Карприк, заведующий вольером Национального парка «Нарочанский»:
Около 380 особей находятся в вольере. Три раза был завоз с 2014 года. В 2014-м, потом в 2016 году завозились.

В Национальном парке «Нарочанский» разводят благородных оленей и косуль. Стадо уже сформировано-7

Фауна сафари-парка многообразна. Здесь обитают лоси, косули, бобры. Отметим, Национальный парк «Нарочанский» открыт круглый год. Однако посещать его рекомендуют именно зимой. Так вероятнее всего увидеть животных, когда они выходят на подкормку.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Животные # общество # Олег Карприк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Овальном зале прошло совместное заседание обеих палат парламента
22 февраля 2023 14:10

В Овальном зале прошло совместное заседание обеих палат парламента

Излечиться от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Может ли уринотерапия стать панацеей от всех болезней?
22 февраля 2023 13:58

Излечиться от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Может ли уринотерапия стать панацеей от всех болезней?

Как сделать флорариум дома? В Ботаническом саду рассказали, как подобрать растения и ухаживать за ними
22 февраля 2023 13:58

Как сделать флорариум дома? В Ботаническом саду рассказали, как подобрать растения и ухаживать за ними