В Национальном парке «Нарочанский» разводят благородных оленей и косуль. Стадо уже сформировано

Новости Беларуси. Окунуться в фауну дикой природы и сделать фото с лесными обитателями. В Национальном парке «Нарочанский» разводят благородных оленей и косуль. Стадо уже сформировано. Всего в вольере около четырехсот парнокопытных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В их распоряжении постоянное жилье на 1 700 квадратов. Условия содержания животных адаптированы к естественной среде обитания. У парнокопытных полноценный рацион. Трижды в неделю оленям и ланям подвозят зерно. А лакомятся животные сенажом и сеном ежедневно. Кстати, лесные обитатели уже изучили график приема пищи и заблаговременно собираются у кормовой площадки.

Олег Карприк, заведующий вольером Национального парка «Нарочанский»:

Около 380 особей находятся в вольере. Три раза был завоз с 2014 года. В 2014-м, потом в 2016 году завозились.