От задумки до готового бизнеса. Как готовят лучшие проекты к финалу конкурса «100 идей для Беларуси»?

Новости Беларуси. От задумки до успешных стартапов. Семинар по подготовке лучших региональных проектов к финалу конкурса «100 идей для Беларуси» собрал молодых изобретателей Минской области в Колодищах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Презентации их работ оценивали эксперты из разных сфер: маркетинга, экономики, высоких технологий. Среди школьных проектов – уникальные разработки для белорусских аграриев, энергетиков, а также инновации в сфере общественного питания. Юным новаторам дали полезные советы по концепции продукции и подсказали, как отвечать на сложные вопросы жюри.

Анна Михновец, ученица средней школы № 11 Солигорска:

Проект наш связан с выращиванием экзотических экологически чистых видов овощей. Разработали таблицы, используя которые легко правильно подобрать, какой из видов огурцов лучше употреблять вам в профилактических целях. Много было советов. Очень нужные, действительно, то, что надо. Потому что мы больше практики, направлены на практику, а они прям сказали, как лучше в экономическом плане сделать этот наш бизнес.

Александр Дичковский, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Когда уже ребята прошли на республиканский этап. Сегодня мы уже посмотрим, каких успехов они достигли в своих проектах, своих идеях от областного этапа до непосредственно сегодняшнего обучающего семинара. Поскольку мы в этот период тесно с ними взаимодействовали, подключали комитет по сельскому хозяйству, комитет по труду и социальной защите.