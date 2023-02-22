«В районных судах Минска рассматривается около 40 дел». Получается ли у потребителей вернуть деньги от фирмы мошенников?

Смерть близкого человека – всегда шок. Родственники зачастую оказываются в таком состоянии, когда нет ни сил, ни желания брать под стопроцентный контроль организацию похорон или оформление необходимых документов. И именно этим, к сожалению, пользуются мошенники в сфере ритуальных услуг, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Сергей Шуманский, ведущий:

Очевидно, что недобросовестных предпринимателей привлечь к ответственности не так-то и просто – намерение присвоить чужое еще нужно доказать. А правоохранителям в этой ситуации явно не хватает рычагов воздействия. И вот тут-то в дело вступают общественные объединения по защите прав потребителей. Именно с их помощью можно собрать таких же обманутых «коллег» по несчастью и грамотно составить коллективный иск в суд. Да и консультация опытного специалиста никогда не будет лишней. О том, как отличить мошенников от порядочных компаний и что делать, если вы уже оказались в непростой ситуации поговорим с председателем «Общество защиты прав потребителей «Оплот» Алексеем Лученком. Почему потребители подают в суд на «Студию Гранита RG»? Сергей Шуманский:

Компания, упомянутая в сюжете, я так понимаю, на слуху не только в столице, но и по всей стране. Знаю, что у вас есть не один десяток обратившихся. Что вам известно от людей о реальных проблемах? С чем сталкиваются? Как обстоит дело?

Алексей Лученок, председатель общественного объединения «Общество защиты прав потребителей «Оплот»:

Мы с вами говорим о компании ООО «РитуалГранит», сейчас это новая организация, это преемник этой компании, «Студия Гранита RG», которая оказывает потребителям ритуальные услуги по изготовлению и установке памятников. К нам за последние полгода обратилось по телефону горящей линии свыше 20 потребителей с жалобами на данную компанию. В настоящий момент в районных судах Минска рассматривается около 40 дел, ответчиком которых выступает «Студия Гранита RG». Дела эти по защите прав потребителей, основная масса этих дел связана с невыполнением компанией договорных обязательств по изготовлению, установке памятников. В одностороннем порядке предлагают потребителям сместить срок на полгода, предлагают просто ждать, пока они якобы изготовят памятники. Некоторые потребители, у которых терпение лопнуло, обращаются к нам, мы направляем им претензии, исковые заявления в суд. Суды становятся на сторону потребителей, расторгают договоры, которые они заключили с компанией «Студия Гранита RG», взыскивают суммы, которые потребители оплачивают или оплатили этой компании, сумму неустойки за нарушение сроков исполнения заказа, сумму компенсации морального вреда. Сергей Шуманский:

Как ответчик ведет себя в суде? Являются они в суд? Что они объясняют? Обманули на 19 тысяч рублей. Белоруска хотела установить памятник мужу, но нарвалась на мошенников – подробности здесь. Алексей Лученок:

Да, по нашим делам сторона направляет своего представителя, который сообщает суду о том, что причиной неисполнения договоров послужили форс-мажорные обстоятельства, военные действия в Украине. Большое количество у них заказов. Но при даче правовой оценки судами данные факты не подтвердились. Суды относились к этой информации критически. В связи с этим можно сделать вывод, что это была попытка себя защитить, указать, что мы не виноваты. Договорные отношения с потребителем есть и мы их в будущем будем выполнять. Но суд становился в любом случае на сторону потребителя с учетом данной информации, взыскивал деньги в пользу потребителя.

Почему фирма не выполняла свои обязанности? Сергей Шуманский:

Вы сказали, что они одной из причин называют военные действия в Украине. Как это им мешает в изготовлении памятников в Беларуси? Алексей Лученок:

Вы задаете вопрос, который суд задавал представителю данной компании, при вопросе предоставить документы и договоры с Украиной, таких договоров представлено не было. Все утверждалось в устной форме, голословно. Было все смешано в кучу. И военные события в Украине, и форс-мажор, я не удивлюсь, если сейчас будет отговорка про инопланетное вторжение. Сергей Шуманский:

Истории у людей с большего все одинаковые? Люди ранее обращались, заключали договор, никаких движений по их заказу не происходило?

Алексей Лученок:

Да, алгоритм действий был такой, что заключается договор, потребитель вносит предоплату, в нашем случае это было 70 % предоплаты, от 5 500 долларов США, ожидал, пока компания выполнит взятые на себя обязательства. Однако компания не выполнила. Все время предлагала сместить срок, причем в одностороннем порядке указывала, что в соответствии с договором она имеет право это делать. Тут немного в сторону отойду, что договор был составлен в пользу компании, но никак не в пользу потребителя. И иным потребителям скажу, даже если договор составлен не в вашу пользу, не переживайте, закон о защите прав потребителя будет в любом случае на вашей стороне. А пункты в договоре не в вашу пользу будут признаны недействительными. И уже когда потребителю надоело ожидать, когда его заказ будет выполнен, с нашей помощью была составлена претензия. Компания должна в добровольном порядке вернуть потребителю сумму предоплаты. Они не сделали ничего, можно сказать о том, что тут такой момент, при вынесении судом решения о сумме компенсации морального вреда мы делали акцент на том, что могила близких родственников потребителя была фактически разрушена. Даже при желании навестить человек приходил к какому-то котловану, к разрушенной могиле, нес нравственные страдания, переживал, каялся, что заключил с этой компанией договор. Сергей Шуманский:

Я тоже мониторил интернет. Они очень активно себя рекламировали на довольно крупных интернет-порталах, в том числе на новостных. Как-то они абсолютно не стеснялись привлекать клиентов, зная, что у них уже есть накопленные долги? Они за это отвечали?

Алексей Лученок:

Я понимаю, о чем вы говорите, что, возможно, они предоставляли информацию, что они крупная и успешная компания, что не является в действительности правдой. Нет, такого они не заявляли. Однако прочитав отзывы на разных сайтах о данной компании, я предполагаю, что эти отзывы написаны по просьбе работников данной компании, потому что отзывы уж слишком хорошие. Причем идет повторение мыслей, одни и те же типичные фразы. При желании можно ознакомиться в интернете, это открытая информация. Вроде и отзывы хорошие, но мы имеем 40 дел в судах, где данная компания выступает в качестве ответчика. Основная часть этих дел именно по защите прав потребителей. Здесь от фактов не уйти. Факт – вещь упрямая. Несмотря на эти отзывы, мы делаем вывод, что компания недобросовестная, в данной ситуации нарушает права потребителей. Что делать, если вы заключили договор с мошенниками? Сергей Шуманский:

Что делать тем людям, которые уже обратились в эту компанию, но еще не дошли до вас? Как им дальше себя вести? Как не оказаться в подобной ситуации?