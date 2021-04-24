Для кого Чернобыль чёрный шлейф, а для кого – знамя манипуляций? Анонс ток-шоу «По существу»

Эволюция земель, которые 35 лет назад накрыло радиационное облако – все это будет в центре внимания ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

ЧерноБЫЛЬ. ЧерноБОЛЬ. ЧерноБРЕНД. Для кого это черный шлейф, а для кого – знамя манипуляций? О фантомных болях и спекуляции и о реальных делах и оздоровительной стратегии белорусского государства.