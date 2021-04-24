Для кого Чернобыль чёрный шлейф, а для кого – знамя манипуляций? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. От ликвидации чрезвычайной ситуации к возрождению и устойчивому развитию пострадавших территорий.
Новости Беларуси. От ликвидации чрезвычайной ситуации к возрождению и устойчивому развитию пострадавших территорий.
Эволюция земель, которые 35 лет назад накрыло радиационное облако – все это будет в центре внимания ток-шоу «По существу».
Не пропустите эфир в понедельник, 26 апреля.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
ЧерноБЫЛЬ. ЧерноБОЛЬ. ЧерноБРЕНД. Для кого это черный шлейф, а для кого – знамя манипуляций? О фантомных болях и спекуляции и о реальных делах и оздоровительной стратегии белорусского государства.
26 апреля в 18:30 ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Смотрите на СТВ.