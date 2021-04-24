Александр Лукашенко о развитии чернобыльских территорий: надо чётко понимать, где будут жить люди

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий. Об этом он заявил 24 апреля, посещая в Наровлянском районе Полесский радиационно-экологический заповедник, сообщает БЕЛТА.

Например, в Наровлянском районе кроме самого райцентра есть еще ряд населенных пунктов, в том числе агрогородков. Глава государства подчеркнул, что на перспективу важно понимать, где именно будут жить люди в этих регионах. Речь не только о Наровлянском, но и о Брагинском, Хойникском районах, других территориях.

Соответственно, вокруг крупных населенных пунктов и самих райцентров следует в первую очередь планировать развитие тех или иных видов направлений экономической деятельности, создание рабочих мест. Это не только сельское хозяйство, но и лесная отрасль, туризм, небольшие производства и другие сферы. Например, в регионе открываются новые месторождения полезных ископаемых.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должны быть крупные населенные пункты. Нужно четко представлять, где будут жить люди.

Нынешнее положение дел и работу в данном направлении глава государства считает недостаточно удовлетворительными.

Александр Лукашенко:

Мне кажется, мы так, от случая к случаю занимаемся этой зоной.

Александр Лукашенко требует комплексного подхода и поручил все дополнительно продумать и прописать в соответствующей программе. Особый акцент он сделал на развитии лесного хозяйства, включая лесовосстановление, лесозаготовку, переработку.

Александр Лукашенко:

Надо здесь построить столько перерабатывающих предприятий, сколько надо. Исходить надо не с точки зрения рабочих мест, а эффективности. И по всем этим трем районам, особенно зоне, мы должны четко определиться. Надо в целом определиться, что мы здесь будем делать. Окончательно определиться, что и где будем создавать под инвестиционные проекты. Нельзя бросать эти земли.

Президент отметил, что государство не бросило эти земли, многое сделано, но нужен больший результат. Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно сделать максимум за текущую пятилетку.

Александр Лукашенко:

Мы должны за счет юга Беларуси добавить в самой Беларуси. Это наш резерв, на который мы не обращали внимания. Пришло время и эти земли – однозначно определиться и поднять их. Если мы это не сделаем, нынешнее поколение, никто не сделает еще 35 лет.