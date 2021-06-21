Волонтеры зажигают больше 10 тысяч свечей и лампадок. Как Брестская крепость готовится к 22 июня?

Новости Беларуси. В Беларуси проходят памятные акции, посвященные 80-летию трагической даты – начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание в эти дни к Бресту, в котором начиналась война, и легендарной цитадели. Брестская крепость-герой готовится к рассвету 22 июня. Впереди ночь скорби. Как и 80 лет назад, город не уснет.

Кристина Протосовицкая:

Мы находимся не совсем в крепости, хотя она в считанных секундах ходьбы отсюда. Здесь реализуется проект молодежи Беларуси и России – огненные полотна. Больше 10 тысяч свечей и лампадок волонтеры зажигают на протяжении уже пяти часов. Еще понадобится где-то 1,5 часа, чтобы вся картина засверкала. Сложится полотно с видом на Холмские ворота – самый узнаваемый вид Брестской крепости.

Юлианна Лоточникова, председатель Краснодарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»:

В первую очередь мы захотели объединить молодежь для того, чтобы они приняли участие в этой акции, которая называется «Огненные картины войны». Выложили из свечей памятные картины для того, чтобы показать всем, что мы действительно помним, история Великой Отечественной войны для нас очень значима. Делегация у нас приехала из разных регионов в составе 10 человек. Ребята представляют абсолютно разные регионы: от Камчатки до Краснодара, Волгоград, Воронеж. В общем, среди нас большое количество ребят из разных регионов.

Кристина Протосовицкая:

Идеальный вид открывается с высоты птичьего полета. Гореть такое полотно с Холмскими воротами и надписью «Брест помнит» будет на протяжении четырех часов. Затем все главные памятные мероприятия пройдут на площади Церемониала в самой Брестской крепости. Там пройдут минута молчания и возложение цветов к памятным плитам.

Кристина Протосовицкая:

В Брестской крепости в первые дни войны погибли больше тысячи человек 21 народности и национальности. А это значит, дата 22 июня – день единой памяти и скорби миллионов людей не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве.

Кристина Протосовицкая:

Ближе к пяти часам утра все переместятся на Кобринское укрепление – там начнется военно-историческая реконструкция. Действо рассчитано на 40 минут. Накануне прошел генеральный прогон – проверяли и людей, и технику, ведь ей больше 80 лет. Будет новый звук, более масштабный – он создаст дополнительный эффект присутствия – а также мультимедийные экраны.

Кристина Протосовицкая:

Для организации реконструкции привлекли более 300 человек и 60 военно-исторических клубов. В 2020 году из-за пандемии реконструкция не состоялась. В этом году белорусы сделали все возможное, чтобы мероприятие прошло. Для этого упростили визовый режим и помогли соблюсти все эпидемиологические нормы.

Юрий Киреев, председатель совета общественного объединения «Военно-исторический клуб «Гарнизон»:

К сожалению, не приедут из Лондона, из Австрии, Чехии и Польши. К сожалению, не будет ребят из Казахстана и Японии. Но наши товарищи из России, Украины и белорусские клубы, естественно, примут участие. Будут и мотоциклы, и грузовые автомобили: советский ГАЗ-АА и германский Opel. Будет танк на базе Панцирь-3, будет бронеавтомобиль. Техники в этом году будет достаточно. Каждый год, естественно, мы меняем сценарий, но основные принципы и концепции остаются одни и те же. Участники, которые не первый год приезжают к нам, едут сюда с удовольствием, а с поля уходят – плачут. Эмоций очень много, и всегда, каждый год, как первый раз.