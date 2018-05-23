На 90-м году жизни скончался бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев

Новости Беларуси. В возрасте 89 лет не стало генерал-лейтенанта внутренней службы Виктора Алексеевича Пискарева.

Об этом сообщает МВД.

Виктор Пискарев в прошлом был министром внутренних дел Беларуси.

Он родился в 1929 году в деревне Красная Горка Юхновского района Калужской области. В три года мальчик остался без матери – она скончалась после тяжелой болезни.

Трудовую деятельность Виктор Пискарев начал в феврале 1945 года. Он работал токарем машинно-путевой станции, затем работал слесарем строительного управления №17 в Турове Полесской области, электромехаником и председателем рабочего комитета леспромхоза. В 1950-1951 годах был вторым секретарем Туровского райкома комсомола.

В марте 1951 года младший лейтенант милиции Пискарев В.А. начал милицейскую службу в должности помощника начальника политчасти управления МВД Полесской области. Спустя десять лет он заочно окончил с отличием Высшую школу МООП РСФСР. Виктор Алексеевич был начальником УВД Минского горисполкома с июля 1967 по 1978 год.

В 1983-84 годах руководил Главным управлением ГАИ МВД СССР.

Шесть лет – с января 1984 по 1990 год – был министр внутренних дел БССР. С момента аварии на ЧАЭС осуществлял руководство силами и средствами органов и подразделений внутренних дел республики, которые были привлечены к ликвидации последствий произошедшего, он неоднократно выезжал в зону радиоактивного заражения.

С января 1991 года – в отставке. Избирался депутатом Верховного Совета республики 11-12 созывов. С 2001 был председатель Совета белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Виктор Пискарев – заслуженный юрист Республики Беларусь. Кандидат юридических наук. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской ССР, а также орденом ГДР «За заслуги перед Отечеством» и другими иностранными наградами.

В МВД подчеркнули, что Виктор Пискарев был «человеком с большой буквы, настоящим офицером, высококлассным управленцем: принципиальным, преданным делу, авторитетным, отзывчивым и тактичным» и выразили соболезнования его родным и близким.