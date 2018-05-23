«Важно показывать, насколько талантливые люди есть»: как прошёл второй день Worldskills Belarus-2018
Новости Беларуси. Конкурс профессионального мастерства как хорошая площадка для поиска юных талантов. Национальные соревнования WorldSkills (подробнее здесь) 23 мая посетил премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Кобяков ознакомился с ходом выполнения заданий, пообщался с организаторами, экспертами и партнерами конкурса.
Всего здесь соревнуются более 300 учащихся по 37 профессиям – строительным, производственным, инженерным, творческим. А вот оценивают мастерство около 300 экспертов. Интернациональный и состав – на площадке Футбольного манежа встретились молодые и талантливые из всех регионов Беларуси, а также гости из России и Казахстана. Хоть сегодня всего лишь второй день турнира, в качестве зрителей площадку уже посетили около 2000 школьников.
Сергей Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
Это все же больше социальный проект, Worldskills. Потому что ребята, которые участвуют, прошли отборочный тур достаточно большой по всем регионам. Вовлечены все учебные заведения. Это значит, что мы имеем возможность сегодня совершенствовать содержание подготовки под те требования, которые соответствуют мировым стандартам.
Мы демонстрируем кадровое обеспечение нашей экономики. То есть любой инвестор может увидеть, что здесь, в Республике Беларусь, есть высокой квалификации подготовленные кадры.
Кристина Степаненко, участница III Республиканского конкурса профессионального мастерства «Worldskills Belarus-2018»:
В конкурсе первый раз, а так уже четыре года занимаюсь этим. Конечно, очень важно показывать, насколько талантливые люди есть.
Анастасия Туровец, участница III Республиканского конкурса профессионального мастерства «Worldskills Belarus-2018»»:
Я очень быстро справилась со всеми заданиями. Сейчас работаю над последним и думаю, что все получится.
В 2017 наши ребята выступили достойно. В общекомандном рейтинге мы были на 16 месте среди 59 стран. По итогам конкурса 2018 года будет сформирована национальная сборная, которая представит нашу страну на международном чемпионате в Казани. Итоги подведут уже 23 мая.