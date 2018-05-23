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Грозы, ливни, град. На 23 мая в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

23 мая 2018 10:24
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Новости Беларуси. Штормовое предупреждение в Беларуси: 23 мая на большей части страны ожидаются грозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозы, ливни, град. На 23 мая в Беларуси объявлено штормовое предупреждение-1

В отдельных районах сильные ливни, град и шквалистый ветер порывами до 20 м/с. В связи с этим объявлен предпоследний – оранжевый уровень – опасности. По словам синоптиков, непогода сохранится до конца дня.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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