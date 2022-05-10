Смягчили коронавирусные ограничения. В Беларуси готовят к сезону детские летние лагеря

Новости Беларуси. В Беларуси подходит к завершению подготовка детских летних оздоровительных лагерей. В 2022 году во время школьных каникул их будет работать более 5 700, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стационарные загородные, спортивные и дневные при школах. За три летних месяца здесь планируют оздоровить около 360 тысяч юных белорусов.

Ирина Старовойтова, начальник детского оздоровительного лагеря «Дружные ребята»:

Заменили детям в холлах мебель – новые купили шкафы, новые диваны. С марта начали делать косметический ремонт в корпусах. Сделали ремонт в первом и втором. В третьем корпусе сделали более глобально – покрасили все заново и уложили напольное покрытие, необходимое по нормам.

На летнюю кампанию в лагере «Дружные ребята» запланировано пять смен. Принять смогут почти 900 ребят. Путевки уже все раскуплены. Две последние оздоровительные кампании проходили в непростых условиях коронавирусной инфекции. Действовал ряд рекомендаций и ограничений. В нынешний сезон их удалось смягчить. Вернутся родительские дни.