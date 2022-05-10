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Смягчили коронавирусные ограничения. В Беларуси готовят к сезону детские летние лагеря

10 мая 2022 18:22
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Новости Беларуси. В Беларуси подходит к завершению подготовка детских летних оздоровительных лагерей. В 2022 году во время школьных каникул их будет работать более 5 700, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смягчили коронавирусные ограничения. В Беларуси готовят к сезону детские летние лагеря-1

Это стационарные загородные, спортивные и дневные при школах. За три летних месяца здесь планируют оздоровить около 360 тысяч юных белорусов.

Смягчили коронавирусные ограничения. В Беларуси готовят к сезону детские летние лагеря-4

Ирина Старовойтова, начальник детского оздоровительного лагеря «Дружные ребята»:
Заменили детям в холлах мебель – новые купили шкафы, новые диваны. С марта начали делать косметический ремонт в корпусах. Сделали ремонт в первом и втором. В третьем корпусе сделали более глобально – покрасили все заново и уложили напольное покрытие, необходимое по нормам.

На летнюю кампанию в лагере «Дружные ребята» запланировано пять смен. Принять смогут почти 900 ребят. Путевки уже все раскуплены. Две последние оздоровительные кампании проходили в непростых условиях коронавирусной инфекции. Действовал ряд рекомендаций и ограничений. В нынешний сезон их удалось смягчить. Вернутся родительские дни.

Смягчили коронавирусные ограничения. В Беларуси готовят к сезону детские летние лагеря-7

Владимир Синкевич, главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Если в предшествующие две компании прошлые категорически было запрещено проведение и посещение родителей, то на сегодняшний день эта мера носит рекомендательный характер. Каждое оздоровительное учреждение информирует заблаговременно родителей о сформированном установленном порядке посещения, если это необходимо. И разъясняется, с какой целью это проводится, чтобы минимизировать риск завоза, и чтобы дети прошли оздоровление.

Смягчили коронавирусные ограничения. В Беларуси готовят к сезону детские летние лагеря-10

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Ирина Старовойтова # Владимир Синкевич # Фотофакт

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